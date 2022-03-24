Шойгу и Герасимов отказываются общаться с коллегами из США — Пентагон

24 марта, 08:15
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Валерий Герасимов и Сергей Шойгу (Фото:Kremlin via REUTERS)

Валерий Герасимов и Сергей Шойгу (Фото:Kremlin via REUTERS)

Высшее военное руководство РФ отказывалось от общения со своими коллегами из США, заявили в Пентагоне.

По словам пресс-секретаря американского оборонного ведомства Джона Кирби, в настоящее время взаимодействие между руководителями военных ведомств США и России «жизненно важно», но российская сторона «до сих пор отказывалась от участия» в диалоге, сообщает The Washington Post.

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Кирби отметил, что после вторжения РФ в Украину глава Пентагона Ллойд Остин и глава Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли пытались наладить телефонные переговоры с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым, но те «до сих пор отказывались участвовать». Остается непонятным, почему высокопоставленные военные чиновники РФ отказались от телефонных переговоров с американскими коллегами.

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По информации Пентагона, между военными ведомствами США и России действует прямая линия связи, созданная в связи с ситуацией вокруг Украины для предотвращения возможных «просчетов» и конфликтов, но ее возможности «могут быть ограничены».

Последний раз Остин и Шойгу разговаривали по телефону 18 февраля.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   США Сергей Шойгу Пентагон Валерий Герасимов Война России против Украины

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