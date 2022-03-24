Месяц войны. Украина может временно потерять свои территории, но до конца года России не будет существовать — интервью с Мартыненко 24 марта, 08:03 Цей матеріал також доступний українською Александр Мартыненко (Фото:Дмитрий Ларин/Украинская правда)

Генеральный директор информагентства Интерфакс-Украина Александр Мартыненко предполагает, что на переговорах с Россией могут подписать мировое соглашение, одним из условий которого будет потеря Украиной территорий, кроме уже оккупированных Крыма и части Донбасса.

В то же время, успокаивает Мартыненко, эта потеря будет временной, ведь до конца 2022 года Российская Федерация не будет существовать в том виде, который есть сейчас.

В интервью Радио НВ гендиректор информагентства рассказал, чем война в Украине похожа на ту, что была в Финляндии; какова роль США, Китая и Беларуси; а также о том, как в России будет меняться режим диктатора Владимира Путина.

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— Президент Владимир Зеленский сказал, что окончательный вариант компромиссов по гарантиям безопасности и временно оккупированным территориям на переговорах Украины и России может быть вынесен на референдум. Что это значит?

— Зеленский таким образом показывает, что это сложное решение он принимать не будет. Он [ответственность] будет разделять как минимум с парламентом, как максимум — с народом Украины, если речь идет о серьезных вещах. Имеется в виду отношение к Североатлантическому блоку, евроатлантической интеграции, другим, а также относительно территорий, относящихся или не относящихся к Украине. Я имею в виду не только «Л/ДНР» и Крым. Насколько я слышал, этот вопрос вынесен за скобки на переговорах. Главный вопрос, останутся ли российские войска на какой-нибудь территории Украины, кроме «Л/ДНР» и Крыма. В самом деле, они (руководство Украины — ред. ) этого делать, насколько я понимаю, не хотят.

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Месяц войны, который мы пережили, — это действительно не очень много. Может быть и больше. С моей точки зрения, советско-финская война 1940 года — это ближе всего к тому, что мы имеем сегодня.

Ситуация тогда в Финляндии была примерно такой же, как у нас. Многие считали, что мирное соглашение — это предательство. Там был шок, потому что люди считали, что Финляндия может еще воевать, хотя на самом деле, когда подписывалось соглашение, возможности были уже ограничены. Там тоже была ситуация, когда первое наступление советских войск финны отбили, все очень обрадовались. Но затем красная армия сделала выводы из своих ошибок и прорвала линию Маннергейма. После этого было подписано мирное соглашение.

Ситуация похожа, потому что и настроения в Финляндии были такие же примерно — там было расколото общество, гражданская война и тому подобное. Финский народ тоже был полностью объединен идеей сопротивления Советскому союзу. Короче, как у нас. И то, что это было перед Второй мировой войной, а сейчас многие говорят, что у нас впереди Третья…

Дай Бог нашим Вооруженным силам всевозможных успехов, я в них абсолютно верю, но теоретически возможно, что возникнет ситуация, когда мы встанем перед выбором — спасти государство в обмен на временную потерю каких-то территорий. То, что это будет временно, я уверен на 100%, потому что до конца года Россия в таком виде, как сейчас существует, уже существовать не будет. Я не о 38 государствах вместо одной России. Я имею в виду ее руководство.

— Как это вообще возможно? Что будет с Россией?

— Если санкционный режим не будет ослаблен, а я не вижу [для этого оснований] в ближайшее время, то в течение четырех-пяти месяцев Россия окажется в 1990 году по показателям потребления, объему валового внутреннего продукта, безработице. Это будет 90-й год — год перед сменой режима. Какое это будет изменение режима — персонально Путина, группы Путина — мне сказать сейчас трудно, как и не скажу о средствах, как это будет сделано. Но Россия не сможет существовать в таком режиме достаточно долго. Это страна, против которой введены санкции, которых не видел мир. Это финансовая, экономическая ядерная война. Ясно, что страна не выдержит этого.

Они надеялись на Китай, который сможет вытащить их, не дать умереть. Но телефонный разговор [президента США Джо] Байдена и [лидера Китая] Си Цзиньпина был историческим. Люди, имеющие представление о случившемся, говорят, что США и Китай договорились координировать свои действия в отношении Российской Федерации.

— США сейчас сдерживают Китай?

— Речь не о сдерживании Китая, а об определении роли каждого из этих государств в будущем мире. Будущий мир будет не похож на тот, в котором мы живем, потому что роль России будет совершенно иной.

Это значит, что Китай не собирается поддерживать РФ во всех ее войнах просто потому, что он не понимает, зачем это им нужно. Китайская внешняя политика, как правило, в последние минимум 40 лет исключает военные средства для достижения своих целей.

— Как вы оцениваете роль Беларуси? Будут ли они полномасштабно вступать в войну?

— Мы на эту тему больше говорим, чем она заслуживает. На фоне российской армии, с которой украинская армия воюет месц, белорусская армия — восемь батальонно-тактических групп, которые они могут выставить. У нас была российская армия, насколько я помню, на первом этапе 90 [БТГр]. А здесь восемь, которые никогда не воевали в своей жизни, не знают, что такое военные потери; не знают, что значит, когда идет колонна, а ее тут же с двух сторон разбивают очень технологичным противотанковым оружием.

Я тоже не очень верю, что на это Лукашенко пойдет. О его моральных качествах можно говорить все, что угодно, но человек 25 лет пытался ходить «между капель». Он прекрасно понимает, что Россия в ближайшее время не будет донором Беларуси, у нее денег не будет, поэтому нужно отползать. Сможет ли отползти? Не знаю. Может ли его заменить РФ другим человеком? Может.

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