Генассамблея ООН призвала Россию немедленно прекратить обстрелы мирных жителей и блокаду украинских городов 24 марта, 18:14 Цей матеріал також доступний українською Специальная сессия Генассамблеи ООН 24 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Brendan McDermid)

Генеральная ассамблея ООН подавляющим большинством голосов приняла резолюцию о том, что Россия несет ответственность за гуманитарные последствия полномасштабной агрессии против Украины.

Война России против Украины — последние новости



Как сообщает Reuters, резолюцию поддержали 140 стран, против выступили пять (Россия, Сирия, Северная Корея, Эритрея и Беларусь), 38 — воздержались. Соавторами резолюции выступили 90 государств.

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В пресс-службе МИД Украины подчеркнули, что страны — члены ООН подтвердили исключительную ответственность России за гуманитарные последствия агрессии против Украины, а также осудили нарушение Россией международного гуманитарного права. Генассамблея ООН требует от России немедленно прекратить обстрел гражданских и объектов гражданской инфраструктуры, прекратить блокаду городов, обеспечить беспрепятственный доступ для доставки гуманитарной помощи и защиту гражданских, которые покидают зону боевых действий.

«Кроме того, резолюция предупреждает о возможных последствиях российской агрессии для глобальной продовольственной безопасности, а также о возможных экологических последствиях в результате обстрелов атомных объектов», — отметили в МИД и поблагодарили страны — члены ООН за максимальную поддержку.

Россию также призвали полностью выполнить решение Генассамблеи от 2 марта.

Телеканал CNN пишет, что, хотя резолюции Генассамблеи не имеют обязательной силы, они имеют политический вес.



Ранее Совет безопасности ООН отклонил российский проект резолюции по Украине. Посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд обвинила страну-агрессора в том, что она имела наглость представить резолюцию с просьбой к международному сообществу решить кризис, который сама же и создала, и не упомянула свою роль как его единственную причину.

2 марта Генассамблея ООН проголосовала за резолюцию, требующую от РФ прекратить применение силы против Украины и вывести все войска с территории нашего государства в его международно признанных границах. За проголосовало 141 государство, против пять (Россия, Беларусь, Сирия, КНДР, Эритрея), воздержались 35 (в их числе Китай, Индия, ЮАР, Казахстан, Пакистан, Иран, Ирак, Куба, ЦАР).

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