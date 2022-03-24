Россия обстреляла окраины Вышгорода из тяжелой артиллерии 24 марта, 22:04 Цей матеріал також доступний українською Эвакуация мирных жителей в районе Вышгорода, 10 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Maksim Levin)

Россия обстреляла из тяжелой артиллерии окраины Вышгорода, сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

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В результате обстрела повреждена многоэтажка, предварительно, никто не пострадал. Полиция работает на месте и фиксирует последствия обстрела.



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Ранее 24 марта в полиции сообщили, что в Бучанском районе продолжаются бои, полицейские фиксируют последствия обстрела. Российские оккупанты продолжают единичные обстрелы села Ясногородка, полиция передает местным жителям гуманитарный груз.

В результате российского артобстрела в Калиновке пострадали три человека, есть погибшие. Осколки снаряда попали в объект гражданской инфраструктуры. Россияне также продолжают обстрелы Старых и Новых Петровцов, поврежден отельный комплекс, предварительно, никто не пострадал.

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