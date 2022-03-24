«Сжигают улики сатанинской работы». Посол Украины в Польше об отношениях Варшавы и Москвы 24 марта, 18:08 Цей матеріал також доступний українською Андрей Дещица (Фото:Andrii Deshchytsia/Facebook)

Действия польского руководства по высылке десятков работников российского посольства в Варшаве вполне оправданы текущей ситуацией и осознанием рисков, представляемых Россией, рассказал в эфире Радио НВ посол Украины в Польше Андрей Дещица.

«Дым над посольством России – точно не означает то, что там выбрали Папу Римского. Скорее всего, там сатана сидит, чем Папа Римский, поэтому они и сжигают доказательства своей сатанинской работы, чтобы никто не смог их потом привлечь к ответственности. Но так не будет, рукописи не горят. Найдутся основания привлечь их к ответственности за ту деятельность, которую проводили так называемые дипломаты на территории Польши», — сказал украинский дипломат.

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По его мнению, то, что польское правительство приняло решение выдворить российских дипломатов — это подтверждение того, что они начали активизироваться и проводить подрывную деятельность на территории Польши и это очень правильно, что такое решение было утверждено.

«Но возможно, они опасаются, или имеют такую информацию, что Россия может начать военную атаку на Польшу. И учитывая то, что Россия бесперебойно бомбит в Украине и жилые дома и театры и детей, могут сбросить еще и бомбу на свое посольство», — резюмировал Дещица.

Накануне Польша решила выдворить более 40 российских дипломатов. Служба внутренней безопасности подготовила список из 45 человек из дипломатических кругов, подозреваемых в шпионаже.

В Министерстве иностранных дел Польши не исключили, что могут выдворить российского посла Сергея Андреева.

Также польские власти заблокировали банковские счета российского посольства.

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