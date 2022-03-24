Гаагский трибунал для Путина. Что нужно, чтобы наказать российского диктатора за военные преступления в Украине — WSJ 24 марта, 18:12 Сюжет Цей матеріал також доступний українською Акция протеста против развязанной РФ войны и в поддержку Украины в немецком Гамбурге, 20 марта 2022 (Фото:REUTERS/Fabian Bimmer)

На международной арене российского диктатора Владимира Путина все чаще называют военным преступником. Ранее об этом заявил Джо Байден, а 23 марта уже Госдеп США официально признал, что РФ совершает такие преступления в Украине.

Американская газета Wall Street Journal задалась вопросом о том, реально ли привлечь к ответственности Владимира Путина за те зверства, которые совершает в Украине российская армия.

Видео дня

НВ пересказывает главные тезисы из этого материала WSJ.

***

Вторжение России в Украину спровоцировало обвинения в военных преступлениях в адрес президента Владимира Путина и его армии — что заставляет многих задаваться вопросом о том, будут ли в итоге предъявлены обвинения Путину или российским военачальникам, пишет WSJ.

«Это непростой юридический вопрос, который усложняется в частности тем, что Россия — подобно США и Китаю — не подчиняется юрисдикции Международного уголовного суда, (МУС) который обычно проводит слушания дел о военных преступлениях в своей штаб-квартире в Нидерландах», — напоминает издание.

Однако уже через четыре дня после вторжения прокурор МУС Карим Хан заявил, что начнет расследование вероятных нарушений РФ — с учетом более ранних заявлений Украины о том, что она признает юрисдикцию суда. Хан побывал на западе Украины и в Польше, провел виртуальную встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также сказал, что хотел бы встретиться с российскими официальными лицами. Он подчеркнул, что стремится «установить истину и обеспечить, чтобы лица, повинные в международных преступлениях, были привлечены к ответственности в судебном порядке».

После этого, напоминает WSJ, президент США Джо Байден заявил 16 марта, что считает Владимира Путина военным преступником, а еще спустя неделю Госдеп США официально обвинил российские войска в Украине в совершении военных преступлений. Госсекретарь США Энтони Блинкен при этом упомянул об атаках на гражданскую инфраструктуру, включая многоквартирные дома, школы, больницы, гражданские автомобили.

«Однако за предполагаемые военные преступления легче судить локальных командиров, чем политических лидеров, которые отправили их на задания, — констатируют авторы материала. — Если бы Путину предъявили обвинение, его сначала пришлось бы арестовать в стране, признающей юрисдикцию Международного уголовного суда, чего он легко мог бы избежать». Москва отвергает обвинения в военных преступлениях, включая обвинения в намеренных атаках по гражданскому населению.

Что относится к военным преступлениям?

Военные преступления имеют широкое определение и могут включать в себя:

умышленное убийство или причинение страданий,

широкомасштабное уничтожение и захват имущества,

умышленное нанесение ударов по гражданскому населению,

другие серьезные нарушения законов войны, применяемых в ходе вооруженных конфликтов.

МУС также преследует в судебном порядке три других категории преступлений: преступления против человечности, геноцид и преступления агрессии. По словам прокурора МУС Карима Хан, есть все основания полагать, что в Украине имели место как военные преступления, так и преступления против человечности.

При этом эксперты в области права отмечают: в международных процессах необходимо будет доказать, что российские войска систематически выбирали гражданские цели, пишет WSJ. Среди самых очевидных примеров подобных атак РФ издание упоминает удары по роддому и театру в Мариуполе, по административным зданиям на площади Свободы в Харькове — случаи, о которых рассказали всему миру Владимир Зеленский и Энтони Блинкен.

Кто уполномочен действовать?

Именно Международный уголовный суд в Гааге рассматривает дела о военных преступлениях и связанные с ними вопросы, включая геноцид. Хотя Украина не ратифицировала Римский статут МУС 1998 года, она признала его юрисдикцию. Это означает, что хотя сама Украина не может обратиться в суд для рассмотрения каких-либо предполагаемых военных преступления, МУС может открыть расследование по собственной инициативе (как и поступил Карим Хан — прим. ред.). Суд в Гааге также может предъявить обвинения Путину или другим российским лидерам, хотя и не может осудить их заочно.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ранее отверг новое расследование МУС о войне в Украине, заявив, что Россия не считает себя стороной судебного процесса суда и еще в 2016 году вышла из юрисдикции Международного уголовного суда.

С 2014 года, когда Россия аннексировала Крым и вторглась на Донбасс, Украина добивалась расследования в МУС, напоминает WSJ. В 2018 году прокурор суда заявил, что МУС имеет основания полагать, что на захваченных РФ восточных территориях Украины совершались военные преступления — включая пытки, изнасилования и преднамеренное преследование мирных жителей. Расследование было приостановлено из-за пандемии Covid-19.

Что такое Женевские конвенции?

Первая Женевская конвенция была принята в 1864 году, а четыре дополнительных договора к ней вступили в силу в 1949 году после Второй мировой войны. Дополнительные протоколы были приняты также в 1977 и 2005 годах. Эти конвенции предусматривают: защиту больных и раненых, а также медицинского персонала и священослужителей; уход за ранеными, больными и потерпевшими кораблекрушение; гуманное обращение с военнопленными; защиту всех гражданских лиц.

Кроме того, более 100 стран мира подписали международный договор под названием Конвенция по кассетным боеприпасам. Документ запрещает использование таких устройств, поражающий эффект которых может распространяться на значительную территорию. Украина уже заявила, что Россия использует кассетные бомбы в нынешней войне.

Осудят ли Путина за военные преступления?

«Краткий ответ: маловероятно — по крайней мере, пока он все еще у власти», — пишет WSJ.

Издание поясняет, что рассмотрение дел в Международном уголовном суде, как правило, концентрируется на индивидуальных действиях полевых командиров, а не их политических хозяев. Кроме того, для того, чтобы Путин оказался на скамье подсудимых, его необходимо арестовать и передать суду. «Пока он в Кремле, это кажется маловероятным», — полагают авторы материала. Они также напоминают, что Россия вышла из МУС в 2016 году, после того как суд назвал аннексию Крыма оккупацией — хотя со стороны Москвы это был скорее демонстративный шаг, ведь до этого она так и не ратифицировала Римский статут МУС.

Кроме того, Россия может наложить вето на любое решение Совета Безопасности ООН о передаче дела о военных преступлениях, особенно о преступлениях агрессии, в МУС.

Но ситуация может радикально измениться, если Путин потеряет власть, а новое российское руководство решится на его сдачу, подчеркивает WSJ.

Кроме того, Путина могут привлечь к ответственности некоторые национальные суды, если они работают в рамках нормы, которые известны как законы об универсальной юрисдикции. К примеру, именно так поступила Германия в январе 2022 года, когда немецкий суд приговорил бывшего офицера сирийской разведки к тюремному заключению в связи с преступлениями против человечности, совершенными в ходе гражданской войны в Сирии.

Но и здесь проблема, снова-таки, будет заключаться в том, как арестовать и предать суду Путина, делает вывод WSJ.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.