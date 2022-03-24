Город-спутник ЧАЭС. Российские оккупанты пытаются штурмовать Славутич

24 марта, 14:42
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Славутич остается полностью изолированным российскими оккупантами (Фото:Суспільне)

Славутич остается полностью изолированным российскими оккупантами (Фото:Суспільне)

Российские войска пытаются взять штурмом Славутич — город-спутник Чернобыльской АЭС.

Об этом в Telegram-канале сообщает НАЭК Энергоатом.

«Идет обстрел украинских блокпостов со стороны захватчиков. Есть очередная угроза артиллерийских обстрелов», — говорится в сообщении.

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Как сообщает Киевская ОВА, Славутич полностью изолирован оккупантами. В городе — гуманитарная катастрофа.

Как сообщалось, за последние недели в зоне отчуждения вокруг ЧАЭС было зафиксировано более 30 лесных пожаров, из-за чего в зоне и за ее пределами повысился уровень радиоактивного загрязнения воздуха. Сейчас большинство пожаров локализовано.

Редактор: Александр Иванов

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Теги:   Киевская область НАЭК Энергоатом ЧАЭС Чернобыльская АЭС Война России против Украины Славутич

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