Город-спутник ЧАЭС. Российские оккупанты пытаются штурмовать Славутич 24 марта, 14:42 Цей матеріал також доступний українською Славутич остается полностью изолированным российскими оккупантами (Фото:Суспільне)

Российские войска пытаются взять штурмом Славутич — город-спутник Чернобыльской АЭС.

Об этом в Telegram-канале сообщает НАЭК Энергоатом.

«Идет обстрел украинских блокпостов со стороны захватчиков. Есть очередная угроза артиллерийских обстрелов», — говорится в сообщении.

Видео дня

Как сообщает Киевская ОВА, Славутич полностью изолирован оккупантами. В городе — гуманитарная катастрофа.

Как сообщалось, за последние недели в зоне отчуждения вокруг ЧАЭС было зафиксировано более 30 лесных пожаров, из-за чего в зоне и за ее пределами повысился уровень радиоактивного загрязнения воздуха. Сейчас большинство пожаров локализовано.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.