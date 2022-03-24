В Баштанке пенсионер коктейлем Молотова сжег Град оккупантов
Юрий Бутусов побывал в Баштанке Николаевской области (Фото:Кадр видео Бутусов Плюс/youtube.com)
В Баштанке Николаевской области 78-летний пенсионер коктейлем Молотова сжег Град российских оккупантов.
Об этом журналисту Юрию Бутусову рассказал городской голова Александр Береговой.
У нас один из дедушек, ему 78 лет, взял коктейль Молотова… бросил в Град, Град загорелся", — отметил он.
По словам Берегового, пенсионера не взяли в тероборону.
«Мощные удары украинских штурмовиков и вертолетов остановили прорыв российских войск в центральную Украину в районе городов Баштанка и Новый Буг 27 февраля — 1 марта. А украинские патриоты из теробороны Баштанской общины с одними автоматами и бутылками с коктейлем Молотова навязали бой россиянам в городе и заставили врага бросить большое количество боевой техники», — говорится в подписи Бутусова к видео.
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