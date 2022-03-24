В Баштанке пенсионер коктейлем Молотова сжег Град оккупантов

24 марта, 08:00
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Юрий Бутусов побывал в Баштанке Николаевской области (Фото:Кадр видео Бутусов Плюс/youtube.com)

Юрий Бутусов побывал в Баштанке Николаевской области (Фото:Кадр видео Бутусов Плюс/youtube.com)

В Баштанке Николаевской области 78-летний пенсионер коктейлем Молотова сжег Град российских оккупантов.

Об этом журналисту Юрию Бутусову рассказал городской голова Александр Береговой.

У нас один из дедушек, ему 78 лет, взял коктейль Молотова… бросил в Град, Град загорелся", — отметил он.

Видео дня

По словам Берегового, пенсионера не взяли в тероборону.

https://www.youtube.com/watch?v=Vx-2V6UIeHw&ab_channel=%D0%91%D1%83%D1%82%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%9F%D0%BB%D1%8E%D1%81

«Мощные удары украинских штурмовиков и вертолетов остановили прорыв российских войск в центральную Украину в районе городов Баштанка и Новый Буг 27 февраля — 1 марта. А украинские патриоты из теробороны Баштанской общины с одними автоматами и бутылками с коктейлем Молотова навязали бой россиянам в городе и заставили врага бросить большое количество боевой техники», — говорится в подписи Бутусова к видео.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Град РСЗО Николаевская область РСЗО Град коктейль Молотова

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