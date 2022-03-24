В Херсонской области оккупанты применяют Росгвардию для террора населения
Оккупанты хотят устроить террор в Херсонской области (Фото:video obtained by REUTERS)
На временно захваченных территориях Херсонской области в связи с мирными протестами против оккупации захватчики прибегают к террору местного населения.
Об этом сообщает Генштаб.
Отмечается, что оккупанты активно применяют подразделения Росгвардии для предотвращения проведения акций протеста.
По информации издания The Times, РФ замышляет устроить «большой террор» в Херсоне, похищая местных жителей и переправляя их через российскую границу.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.