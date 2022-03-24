В Херсонской области оккупанты применяют Росгвардию для террора населения 24 марта, 07:24 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты хотят устроить террор в Херсонской области (Фото:video obtained by REUTERS)

На временно захваченных территориях Херсонской области в связи с мирными протестами против оккупации захватчики прибегают к террору местного населения.



Об этом сообщает Генштаб.

Отмечается, что оккупанты активно применяют подразделения Росгвардии для предотвращения проведения акций протеста.

По информации издания The Times, РФ замышляет устроить «большой террор» в Херсоне, похищая местных жителей и переправляя их через российскую границу.

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