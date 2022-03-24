Преступления российских оккупантов. За месяц полномасштабного вторжения РФ в Украине погибли 128 детей, более 170 ранены 24 марта, 09:00 Цей матеріал також доступний українською От действий российских оккупантов в Украине страдают дети (Фото:Oleksandr Lapshyn/Reuters)

С начала полномасштабного вторжения России в Украине погибли 128 детей, 172 ребенка получили ранения.

Такие данные по состоянию на утро среды, 24 марта, обнародовали в Офисе генпрокурора.

Больше всего пострадало детей в Киевской — 64, Харьковской — 43, Донецкой — 43, Черниговской — 32, Николаевской — 24, Житомирской — 15, Херсонской — 15 и Сумской — 14 областях, а также в Киеве -16.

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В Офисе генпрокурора рассказали о случаях гибели детей за последние дни.

Так, в Мариуполе под завалами обстрелянного оккупантами дома обнаружено тело 11-летней гимнастки.

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13 марта в Буче Киевской области оккупанты расстреляли автомобиль, в котором находилась семья, мать и двое детей 4 и 9 лет погибли.

В Днепропетровскую областную детскую клиническую больницу с тяжелыми ранениями в результате обстрелов военными РФ доставлены девять детей из Мариуполя и Северодонецка.

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

24 марта — 29-й день войны с Россией. Российские оккупанты наступали с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация наблюдается в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе, в Киеве и окрестностях столицы.

Оккупанты также пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины.



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