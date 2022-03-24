Еще минус пять. Депутаты продолжают покидать ОПЗЖ 24 марта, 18:08 Цей матеріал також доступний українською Логотип ОПЗЖ (Фото:Радио Свобода)

Из фракции Оппозиционная платформа — За жизнь продолжают выходить депутаты. Так, 24 марта на закрытом заседании Верховной Рады о таком решении объявили Валерий Гнатенко, Игорь Кисилев, Александр Лукашев, Владимир Мороз и Наталья Приходько.

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Об этом сообщает Радио Свобода.

15 марта стало известно, что из состава фракции ОПЗЖ вышли четыре депутата: Игорь Абрамович, Татьяна Плачкова, Вадим Столар и Александр Фельдман.

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В комментарии Радио Свобода Вадим Столар отметил, что заявление по выходу из фракции написал еще 24 февраля, а Александр Фельдман объяснил, что его решение было обусловлено тем, что политические заявления ОПЗЖ противоречат реальности, и он этого не разделяет.

В ОПЗЖ Радио Свобода тогда сообщили, что считают выход депутатов из фракции следствием переформатирования власти внутри нее.

«Это — ответ беглых депутатов на то, что политсовет под председательством Бойко на период военного времени подчинил руководство фракции и партии под оставшихся в Украине», — так в комментарии Радио Свобода отреагировал на выход коллег из фракции член ОПЗЖ Нестор Шуфрич, добавив, что имеет в виду прежде Вадима Столара и Игоря Абрамовича.

В ОПЗЖ также отметили, что «депутаты, проявившие слабость, предавшие своих избирателей и товарищей, будут исключены из партии».

20 марта президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что из-за полномасштабного вторжения России решением СНБО приостанавливается деятельность ряда политических партий, у которых есть связи с РФ.

На время действия военного положения приостанавливается деятельность партий ОПЗЖ, Партия Шария, Оппозиционный блок, Наши, Социалистическая партия, Союз левых сил, Прогрессивная социалистическая партия, Левая оппозиция, Держава, Партия социалистов, Блок Владимира Сальдо.

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