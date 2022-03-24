Обстрелы продолжаются. С начала российского полномасштабного вторжения в Киеве погибли 75 мирных жителей, из них четыре ребенка — Кличко

24 марта, 21:37
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Обстрелы Киева, 22 марта (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Обстрелы Киева, 22 марта (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину погибли 75 мирных жителей столицы, из них четыре ребенка, ранены более 300 людей.

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В своем видеообращении в четверг, 24 марта, он уточнил, что российские оккупанты продолжают обстреливать Киев.

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«Оккупанты обстреливают Киев, пытаются взять нас в осаду и запугать. В Киеве с начала российского вторжения были повреждены 87 многоэтажных жилых домов и 10 частных, 12 школ и шесть детсадов. В столице погибли 75 мирных жителей, из них четыре ребенка. Ранены 307 гражданских и 16 детей. Мы ничего не забудем и ничего не простим», — сказал Кличко в видеообращении.

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Также он призвал жителей придерживаться комендантского часа, не пренебрегать правилами безопасности, а также не ходить в лесопарковые зоны за пределами жилых микрорайонов из-за пожарной опасности.

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Теги:   Киев Виталий Кличко Российская агрессия Война России против Украины

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