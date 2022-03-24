Украинская армия усилилась за счет резерва и должна выстоять под нашествием Мордора — Резников

24 марта, 09:53
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Алексей Резников подчеркнул, что российское общество деградировало (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Алексей Резников подчеркнул, что российское общество деградировало (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Министр обороны Алексей Резников заявил, что из-за агрессии ВС РФ и деградации российского общества впереди у Украины очень тяжелый период, однако в итоге ее ждет победа.

Об этом он написал на своей странице в Facebook в четверг, 24 марта.

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«Впереди у нас очень тяжелый период. Российская военная машина не остановится, пока не захлебнется кровью своих солдат. Российское общество уже испытывает отдельные последствия, но запугано и пассивно. Оно выглядит обреченным, ведь не готово избавлять своих детей от бессмысленной смерти и хотя бы уносить тела погибших. Сложно подобрать слова, чтобы оценить глубину этой нравственной деградации», — считает Резников.

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В связи с этим он подчеркнул, что «единственный наш путь — выстоять под нашествием Мордора».

«Потому что своих детей, родителей и близких мы любим. Мы просто не можем позволить, чтобы изверги определяли наше будущее и хозяйничали в нашем доме. Мы их выгоним. Мы все отстроим. Мы очистим нашу землю от последствий войны. Это потребует от нее напряжения всех сил и времени. Наша армия выстояла и усилилась за счет резерва», — добавил глава Минобороны.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Алексей Резников Война России против Украины

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