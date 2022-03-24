«Это происходит каждый день». В РФ заявили о депортации 402 тысяч украинцев, из них 84 тысяч дети — омбудсмен 24 марта, 17:16 Цей матеріал також доступний українською Людмила Денисова (Фото:Людмила Денисова)

В России заявили, что в настоящее время принудительно вывезли на свою территорию 402 тысяч граждан Украины, из них 84 тысячи — дети, сообщает омбудсмен Людмила Денисова.

Об этом она заявила на брифинге.

«Сегодня [незаконная депортация в РФ] происходит каждый день. Если верить Российской Федерации, вчера (23 марта) было 366 тысяч, а сегодня (24 марта) уже 402 тысяч человек вывезли из Украины в Российскую Федерацию», — сообщила Денисова.

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Она также отметила, что граждане Украины, ранее проживавшие на подконтрольной Украине территории, содержатся в фильтрационных лагерях на временно оккупированной территории Донецкой области, а затем вывозятся на территорию России.

«Это разные города. И Омск, и Томск, и появилась информация, что вывозят уже на Сахалин», — заявила омбудсмен и добавила, что такие действия РФ предпринимает для создания пропагандистской картинки.

«Нам сейчас неизвестно, что с [этими людьми]. Или это такая пропагандистская теория и нет такого количества вывезенных граждан. Или действительно они есть, и мы очень возмущены, что их вывозят, и они находятся в опасности. Жалуются, что нет пищи, воды, спят на каких-то щитах», — сообщила Денисова.

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