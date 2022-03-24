«Снова досталось». Российские оккупанты всю ночь обстреливали Чернигов — ОГА

24 марта, 11:44
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Оккупанты продолжают обстреливать Чернигов (Фото:REUTERS/Oleh Holovatenko)

Оккупанты продолжают обстреливать Чернигов (Фото:REUTERS/Oleh Holovatenko)

Глава Черниговской областной военно-гражданской администрации Вячеслав Чаус заявил, что оккупанты всю ночь обстреливали Чернигов.

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«По Чернигову москальская мразота била всю ночь. Артобстрелы, авиаобстрелы… Чернигову снова досталось. Прилетало, но Чернигов несокрушим», — сказал он.

Видео дня
https://www.facebook.com/viacheslav.chaus/videos/1196024377834022

По его словам, в целом по области ситуация спокойная, контролируемая там, где она может быть контролируемая, и понятна там, где у нас на сегодняшний день нет доступа.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Обстрел Чернигов Война России против Украины

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