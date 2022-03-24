«Снова досталось». Российские оккупанты всю ночь обстреливали Чернигов — ОГА 24 марта, 11:44 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты продолжают обстреливать Чернигов (Фото:REUTERS/Oleh Holovatenko)

Глава Черниговской областной военно-гражданской администрации Вячеслав Чаус заявил, что оккупанты всю ночь обстреливали Чернигов.

Война России против Украины — последние новости



«По Чернигову москальская мразота била всю ночь. Артобстрелы, авиаобстрелы… Чернигову снова досталось. Прилетало, но Чернигов несокрушим», — сказал он.

Видео дня

По его словам, в целом по области ситуация спокойная, контролируемая там, где она может быть контролируемая, и понятна там, где у нас на сегодняшний день нет доступа.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.