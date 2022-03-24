Ученики Геббельса. Пропаганда РФ навязывает воюющим в Украине оккупантам мысль, что войну нужно закончить до 9 мая — Генштаб 24 марта, 21:37 Цей матеріал також доступний українською Акция в поддержку Украины в Тель-Авиве, Израиль, 20 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Corinna Kern)

Российская пропаганда навязывает оккупантам, что полномасштабную войну в Украине нужно закончить до 9 мая 2022 года. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

Война России против Украины — последние новости

Главное из сводки Генштаба по состоянию на 18:00 четверга, 24 марта:



несмотря на значительные потери и деморализованный личный состав, военно-политическое руководство россии не отказывается от продолжения полномасштабного вторжения. Оккупанты продолжают уничтожать инфраструктуру мирных украинских городов и сел, грубо нарушая Международное гуманитарное право;

большая часть российских больниц в населенных пунктах возле границы Украины заняты ранеными оккупантами;

противник пытается восстановить боеспособность частей воздушно-десантных войск, которые понесли критические потери;

у оккупантов огромные трудности с тем, чтобы контролировать население на временно занятых территориях, жители не поддерживают попытки установить бутафорскую пророссийскую « власть» из предателей и коллаборантов;

власть» из предателей и коллаборантов; в Докучаевске Донецкой области оккупанты создали фильтрационный лагерь для гражданских, которые пытаются покинуть Мариуполь;

в районах Кременной и Рубежного российские оккупанты силой « эвакуируют» украинцев и вывозят в Воронежскую область;

эвакуируют» украинцев и вывозят в Воронежскую область; в некоторых временно занятых россиянами населенных пунктах Черниговской области есть случаи, когда россияне отбирают тракторы у местных аграриев и с их помощью эвакуируют свою подбитую технику;

в Харьковской области благодаря работе украинской артиллерии понесла значительные потери батальонно-тактическая группа из состава 59-го танкового полка западного военного округа.

Видео дня

По данным Генштаба ВСУ, за месяц полномасштабной войны против Украины Россия потеряла 15 800 человек личного состава, 530 танков, 108 самолетов, 82 реактивных системы залпового огня и не только.

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Россия пытается ввести войну в затяжную фазу из-за слишком высоких потерь в личном составе и технике.

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