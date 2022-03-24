Ученики Геббельса. Пропаганда РФ навязывает воюющим в Украине оккупантам мысль, что войну нужно закончить до 9 мая — Генштаб

24 марта, 21:37
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Акция в поддержку Украины в Тель-Авиве, Израиль, 20 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Corinna Kern)

Акция в поддержку Украины в Тель-Авиве, Израиль, 20 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Corinna Kern)

Российская пропаганда навязывает оккупантам, что полномасштабную войну в Украине нужно закончить до 9 мая 2022 года. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

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Главное из сводки Генштаба по состоянию на 18:00 четверга, 24 марта:

  • несмотря на значительные потери и деморализованный личный состав, военно-политическое руководство россии не отказывается от продолжения полномасштабного вторжения. Оккупанты продолжают уничтожать инфраструктуру мирных украинских городов и сел, грубо нарушая Международное гуманитарное право;
  • большая часть российских больниц в населенных пунктах возле границы Украины заняты ранеными оккупантами;
  • противник пытается восстановить боеспособность частей воздушно-десантных войск, которые понесли критические потери;
  • у оккупантов огромные трудности с тем, чтобы контролировать население на временно занятых территориях, жители не поддерживают попытки установить бутафорскую пророссийскую «власть» из предателей и коллаборантов;
  • в Докучаевске Донецкой области оккупанты создали фильтрационный лагерь для гражданских, которые пытаются покинуть Мариуполь;
  • в районах Кременной и Рубежного российские оккупанты силой «эвакуируют» украинцев и вывозят в Воронежскую область;
  • в некоторых временно занятых россиянами населенных пунктах Черниговской области есть случаи, когда россияне отбирают тракторы у местных аграриев и с их помощью эвакуируют свою подбитую технику;
  • в Харьковской области благодаря работе украинской артиллерии понесла значительные потери батальонно-тактическая группа из состава 59-го танкового полка западного военного округа.
Видео дня
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/279786017667817

По данным Генштаба ВСУ, за месяц полномасштабной войны против Украины Россия потеряла 15 800 человек личного состава, 530 танков, 108 самолетов, 82 реактивных системы залпового огня и не только.

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Россия пытается ввести войну в затяжную фазу из-за слишком высоких потерь в личном составе и технике.

Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Генштаб Война России против Украины

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