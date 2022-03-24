Эвакуация мирного населения. Сегодня Украина согласовала семь гуманитарных коридоров — маршруты 24 марта, 10:21 Цей матеріал також доступний українською Украина пытается эвакуировать мирное население из городов, которые разрушают российские оккупанты (Фото:Luhansk Regional State Administration/Reuters)

На четверг, 24 марта, Украина согласовала семь гуманитарных коридоров в Запорожской и Киевской областях, а также для жителей Мариуполя Донецкой области.

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Об этом сообщила вице-премьер — министр реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

Донецкая область: из Мариуполя в Запорожье. Для этого коридора будут работать маршруты Бердянск-Запорожье. Верещук также сообщила, что украинские власти будут пытаться добраться до Мелекино и Никольского.

Видео дня

Запорожская область:

Пологи — Запорожье

Мелитополь — Запорожье

Киевская область:

Великая Дымерка — Бровары

с. Богдановка — Бровары

Макаров — Житомир

с. Бервица — Бровары

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

24 марта — 29-й день войны с Россией. Российские оккупанты наступают с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация наблюдается в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе, в Киеве и окрестностях столицы.

Оккупанты также пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины.

Они наносят удары по мирным городам, жилым домам, больницам, школам, церквям, при этом российская пропаганда распространяет фейки об атаках только по «военным целям». Российские военные занимаются мародерством, открывают огонь по гражданским, срывают согласованные гуманитарные коридоры для эвакуации мирного населения. Зафиксированы случаи насилия со стороны россиян и похищений украинских журналистов, активистов, представителей местных властей во временно захваченных районах.



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