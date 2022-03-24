Байден заявил, что предупредил Си Цзиньпина о последствиях в случае помощи России 24 марта, 20:05 Цей матеріал також доступний українською Джо Байден в Брюсселе 24 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein)

Президент США Джо Байден заявил, что во время разговора с коллегой из Китая Си Цзиньпином четко дал понять, какими будут последствия в случае, если он поможет России на фоне ее полномасштабного вторжения в Украину.

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«Я ему [Си Цзиньпину] объяснил. Я не угрожал, но ясно дал ему понять… чтобы он понимал последствия помощи России», — сказал глава Белого дома во время брифинга после саммита G7 в Брюсселе.

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По словам Байдена, он упомянул американские и иностранные компании, которые ушли из России «из-за ее варварского поведения», и сказал президенту Китая, что тот «подвергнет себя серьезной опасности».

«Я думаю, Китай понимает, что его экономическое будущее гораздо более тесно связано с Западом, чем с Россией», — добавил президент США.

По данным американских СМИ, Россия попросила Китай поддержать ее полномасштабное вторжение в Украину, предоставив военную и экономическую помощь. Страна-агрессор и Китай эту информацию отрицают.

Посол Китая в Украине заверил, что КНР никогда не нападет на Украину и будет помогать, в частности, в экономическом направлении.

18 марта Politico и Bloomberg со ссылкой на источники в Евросоюзе и США сообщили, что Китай может склоняться к тому, чтобы оказать помощь России на фоне полномасштабной войны, которую она развязала против Украины. В этот день Джо Байден провел почти двухчасовые переговоры с Си Цзиньпином.

22 марта в Вашингтоне заявили, что не наблюдают поставок китайского оружия в Россию.

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