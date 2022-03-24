«Очередное фиаско». Под Харьковом вертолет оккупантов ударил по своим же позициям, уничтожив солдат и технику

24 марта, 19:56
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Военные вертолеты РФ (Фото:Минобороны России / Facebook)

Военные вертолеты РФ (Фото:Минобороны России / Facebook)

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов рассказал, что российский вертолет ударил по позициям своих же войск в селе Мала Рогань под Харьковом. Он уничтожил большое количество живой силы и вражеской техники.

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Синегубов надеется, что это будет не последний раз, когда оккупанты наносят удары сами по себе. Такие действия врага он назвал «очередным фиаско».

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«Утром российский вертолет „качественно отработал“ свои же позиции, уничтожил огромное количество личного состава и военной техники оккупационных войск в Малой Рогане. Именно эти оккупанты постоянно обстреливали город Харьков из артиллерийского вооружения и РСЗО», — заявил он.

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Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Харьковская область Харьков Армия России Олег Синегубов Война России против Украины

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