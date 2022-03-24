«Очередное фиаско». Под Харьковом вертолет оккупантов ударил по своим же позициям, уничтожив солдат и технику 24 марта, 19:56 Цей матеріал також доступний українською Военные вертолеты РФ (Фото:Минобороны России / Facebook)

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов рассказал, что российский вертолет ударил по позициям своих же войск в селе Мала Рогань под Харьковом. Он уничтожил большое количество живой силы и вражеской техники.

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Синегубов надеется, что это будет не последний раз, когда оккупанты наносят удары сами по себе. Такие действия врага он назвал «очередным фиаско».

«Утром российский вертолет „качественно отработал“ свои же позиции, уничтожил огромное количество личного состава и военной техники оккупационных войск в Малой Рогане. Именно эти оккупанты постоянно обстреливали город Харьков из артиллерийского вооружения и РСЗО», — заявил он.

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