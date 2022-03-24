В условиях военного положения. МОН нарабатывает алгоритм относительно окончания учебного года

24 марта, 18:18
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в ближайшее время приказом Министерства образования и науки Украины будут утверждены методические рекомендации по отдельным вопросам завершения учебного года в условиях войны (Фото:Syda_Productions / Depositphotos)

в ближайшее время приказом Министерства образования и науки Украины будут утверждены методические рекомендации по отдельным вопросам завершения учебного года в условиях войны (Фото:Syda_Productions / Depositphotos)

Сегодня, 24 марта 2022 года, Министр образования и науки Сергей Шкарлетт рассказал о завершении учебного года в условиях военного положения.

«Многие вопросы получаю от детей и родителей относительно завершения обучения и получения документов об образовании. Пока мы нарабатываем алгоритм и в ближайшее время приказом Министерства образования и науки Украины будут утверждены методические рекомендации по отдельным вопросам завершения учебного года в условиях военного положения», — отметил чиновник.

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Сергей Шкарлет сообщил, что в рекомендациях будет разъяснена процедура выдачи свидетельств о базовом и полном общем среднем образовании выпускникам 9 и 11 классов. Эти документы обязательно получат все выпускники, независимо от того, где они находятся. В частности, порядок урегулирует получение документов внутренне перемещенными соискателями и выехавшими за территорию Украины.

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Редактор: Гала Конопля

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Depositphotos

Теги:   Минобразования Военное положение Сергей Шкарлет Соцсектор Война России против Украины

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