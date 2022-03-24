В условиях военного положения. МОН нарабатывает алгоритм относительно окончания учебного года 24 марта, 18:18 Цей матеріал також доступний українською в ближайшее время приказом Министерства образования и науки Украины будут утверждены методические рекомендации по отдельным вопросам завершения учебного года в условиях войны (Фото:Syda_Productions / Depositphotos)

Сегодня, 24 марта 2022 года, Министр образования и науки Сергей Шкарлетт рассказал о завершении учебного года в условиях военного положения.

«Многие вопросы получаю от детей и родителей относительно завершения обучения и получения документов об образовании. Пока мы нарабатываем алгоритм и в ближайшее время приказом Министерства образования и науки Украины будут утверждены методические рекомендации по отдельным вопросам завершения учебного года в условиях военного положения», — отметил чиновник.

Видео дня

Читайте также: К учебе после вынужденных каникул вернулось почти 3 миллиона учеников

Сергей Шкарлет сообщил, что в рекомендациях будет разъяснена процедура выдачи свидетельств о базовом и полном общем среднем образовании выпускникам 9 и 11 классов. Эти документы обязательно получат все выпускники, независимо от того, где они находятся. В частности, порядок урегулирует получение документов внутренне перемещенными соискателями и выехавшими за территорию Украины.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.