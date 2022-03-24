Байден заявил, что США «ответят», если Путин применит химическое оружие

24 марта, 20:24
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Джо Байден (Фото:Joshua Roberts/Pool via REUTERS)

Джо Байден (Фото:Joshua Roberts/Pool via REUTERS)

Президент США Джо Байден сказал, что США ответят в случае применения российским диктатором Владимиром Путиным химического оружия.

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Во время брифинга Байдена после саммита G7 в Брюсселе ему задали вопрос, есть ли у США разведданные, предполагающие, что Путин рассматривает возможность применить химическое оружие.

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«Мы ответим, если он [Путин] его применит. Характер ответа будет зависеть от характера применения», — заявил глава Белого дома.

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Ранее 24 марта генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия пытается создать предлог для применения химического оружия, обвиняя в подготовке химатаки Украину, США и страны НАТО.

Накануне президент США Джо Байден назвал «реальной угрозой» применение Россией химического оружия в Украине.

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Президент Украины Владимир Зеленский ранее опроверг фейки роспропаганды, подчеркнув, что никакого химического или любого другого оружия массового поражения в Украине не разрабатывали. По его словам, такие заявления могут свидетельствовать о планах самой РФ прибегнуть к такой атаке.

В Центре противодействия дезинформации описали алгоритм действий во время химической атаки.

Редактор: Нина Григорская

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Теги:   США Джо Байден Россия-США Химическое оружие Война России против Украины

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