Байден заявил, что США «ответят», если Путин применит химическое оружие
Джо Байден (Фото:Joshua Roberts/Pool via REUTERS)
Президент США Джо Байден сказал, что США ответят в случае применения российским диктатором Владимиром Путиным химического оружия.
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Во время брифинга Байдена после саммита G7 в Брюсселе ему задали вопрос, есть ли у США разведданные, предполагающие, что Путин рассматривает возможность применить химическое оружие.
«Мы ответим, если он [Путин] его применит. Характер ответа будет зависеть от характера применения», — заявил глава Белого дома.
Ранее 24 марта генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия пытается создать предлог для применения химического оружия, обвиняя в подготовке химатаки Украину, США и страны НАТО.
Накануне президент США Джо Байден назвал «реальной угрозой» применение Россией химического оружия в Украине.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее опроверг фейки роспропаганды, подчеркнув, что никакого химического или любого другого оружия массового поражения в Украине не разрабатывали. По его словам, такие заявления могут свидетельствовать о планах самой РФ прибегнуть к такой атаке.
В Центре противодействия дезинформации описали алгоритм действий во время химической атаки.
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