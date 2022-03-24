Российские оккупанты изымают и уничтожают украинскую литературу и учебники по истории — ГУР

24 марта, 17:47
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Российские оккупанты вторглись в Украину (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты вторглись в Украину (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты изымают и уничтожают украинскую литературу и учебники по истории, сообщили в Главном управлении разведки.

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По данным ГУР, в библиотеках временно оккупированных территорий Луганской, Донецкой, Черниговской и Сумской областей изымают украинскую историческую и художественную литературу, которая не совпадает с постулатами кремлевской пропаганды.

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В ведомстве подчеркнули, что для этого привлечены российские подразделения «военной полиции». В настоящее время, кроме репрессивных, они выполняют так называемые «идеологические функции».

В ГУР заявили, что наибольший интерес полицаев вызывают книги по истории украинских Майданов, АТО/ООС, истории украинских освободительных соревнований. К «экстремистской» литературе относятся школьные учебники истории Украины, научная и популярная историческая литература.

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Оккупанты имеют целый перечень запрещенных к упоминанию имен. Среди них: Мазепа, Петлюра, Бандера, Шухевич, Чорновил. В городах Кременная, Рубежное (Луганская область), Городня (Черниговская область) известны случаи изъятия книги Дело Василия Стуса Вахтанга Кипиани.

Обнаруженные книги изымаются, уничтожаются на месте или вывозятся в неизвестном направлении.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Россия Литература Оккупант Война России против Украины

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