Российские оккупанты изымают и уничтожают украинскую литературу и учебники по истории — ГУР
Российские оккупанты вторглись в Украину (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
Российские оккупанты изымают и уничтожают украинскую литературу и учебники по истории, сообщили в Главном управлении разведки.
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По данным ГУР, в библиотеках временно оккупированных территорий Луганской, Донецкой, Черниговской и Сумской областей изымают украинскую историческую и художественную литературу, которая не совпадает с постулатами кремлевской пропаганды.
В ведомстве подчеркнули, что для этого привлечены российские подразделения «военной полиции». В настоящее время, кроме репрессивных, они выполняют так называемые «идеологические функции».
В ГУР заявили, что наибольший интерес полицаев вызывают книги по истории украинских Майданов, АТО/ООС, истории украинских освободительных соревнований. К «экстремистской» литературе относятся школьные учебники истории Украины, научная и популярная историческая литература.
Оккупанты имеют целый перечень запрещенных к упоминанию имен. Среди них: Мазепа, Петлюра, Бандера, Шухевич, Чорновил. В городах Кременная, Рубежное (Луганская область), Городня (Черниговская область) известны случаи изъятия книги Дело Василия Стуса Вахтанга Кипиани.
Обнаруженные книги изымаются, уничтожаются на месте или вывозятся в неизвестном направлении.
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