США введут санкции против более 300 депутатов Госдумы РФ

24 марта, 15:34
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Госдума РФ (Фото:Russian State Duma/Handout via REUTERS)

Госдума РФ (Фото:Russian State Duma/Handout via REUTERS)

Соединенные Штаты 24 марта объявят о новых санкциях в отношении более 300 депутатов Государственной Думы РФ.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленногоа чиновника администрации президента США Джо Байдена.

Также санкции введут против более 40 российских оборонных компаний.

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По сообщению чиновника, ЕС и G7 также объявят о новой инициативе по уклонению РФ от санкций, которая предназначена для предотвращения их обхода. Она отчасти ограничит возможности Центрального банка России по размещению международных резервов.

«Общий посыл заключается в том, что мы предприняли исторические шаги, возлагая на Россию расходы, теперь давайте удостоверимся, что наши действия полностью согласованы и мы получаем максимальный эффект от принятых нами мер», — сказал чиновник.

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Представитель администрации Байдена не огласил детали относительно совместной энергетической стратегии, о которой, как ожидается, будет объявлено в пятницу, 25 марта. Однако заявил, что «Это то, над чем мы работали в течение некоторого времени, и я думаю, что это будет значимый шаг вперед с точки зрения ускорения диверсификации Европы от российского газа».

Редактор: Диана Ковалева

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Теги:   США Европа Госдума РФ Санкции против России Война России против Украины

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