ВСУ готовы к любому сценарию. Белорусские военные массово отказываются от перспективы воевать в Украине — Зеленский

24 марта, 12:28
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Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя возможность присоединения белорусский войск к войне против Украины, заявил, что ВСУ готовы к любому сценарию.

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«Вооруженные Силы Украины готовы к любому сценарию. Это не вопросы веры, прогнозов и т. д. Это вопрос вероятной угрозы и готовности к ней. Беларусь, к сожалению, с первых дней этого полномасштабного вторжения стала базой для русской армии — танков, БТРров, самолетов», — сказал он в интервью La Repubblica.

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По словам главы государства, многочисленные белорусские военные массово отказываются от перспективы воевать в Украине.

«Они понимают, что погибнут здесь. Понимает ли это в полной мере руководство Беларуси, не переткнет ли оно тот предел, который называется государственная граница — время покажет», — сказал он.

В НАТО заявляли, что Беларусь может «скоро» присоединиться к полномасштабной войне, которую развязала Россия против Украины, сообщил 22 марта телеканал CNN со ссылкой на источники.

С территории Беларуси наносятся ракетные удары по Украине еще с первого дня войны.

Ранее СМИ показали, откуда запускают ракеты и что обстреляли в Украине с белорусской территории.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Беларусь Владимир Зеленский Война России против Украины

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