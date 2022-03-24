ВСУ готовы к любому сценарию. Белорусские военные массово отказываются от перспективы воевать в Украине — Зеленский
Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)
Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя возможность присоединения белорусский войск к войне против Украины, заявил, что ВСУ готовы к любому сценарию.
Война России против Украины — последние новости
«Вооруженные Силы Украины готовы к любому сценарию. Это не вопросы веры, прогнозов
По словам главы государства, многочисленные белорусские военные массово отказываются от перспективы воевать в Украине.
«Они понимают, что погибнут здесь. Понимает ли это в полной мере руководство Беларуси, не переткнет ли оно тот предел, который называется государственная граница — время покажет», — сказал он.
В НАТО заявляли, что Беларусь может «скоро» присоединиться к полномасштабной войне, которую развязала Россия против Украины, сообщил 22 марта телеканал CNN со ссылкой на источники.
С территории Беларуси наносятся ракетные удары по Украине еще с первого дня войны.
Ранее СМИ показали, откуда запускают ракеты и что обстреляли в Украине с белорусской территории.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.