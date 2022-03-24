«Ответ на недружественные действия». Украина сокращает персонал посольства в Беларуси до пяти человек 24 марта, 18:46 Цей матеріал також доступний українською Город Минск (Фото:jackal007 / pixabay)

Министерство иностранных дел Украины направило МИД Беларуси официальную ноту о решении украинской стороны сократить количество персонала посольства Беларуси в Украине до пяти человек.

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Об этом сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко в комментарии НВ.

Дипломатическая аккредитация остальных сотрудников белорусского посольства упраздняется, а их и членов их семей пребывания на территории Украины объявляется нежелательным.

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Кроме того, после возвращения белорусских дипломатов в Украину по принципу взаимности для них устанавливается разрешительный режим передвижения за пределы 40-километровой зоны от центра Киева.

Согласно статье 25 Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года, МИД Украины также аннулировал экзекватуру почетного консула Беларуси во Львове.

«Такие решения являются ответом нашего государства на недружественные действия Беларуси в отношении сотрудников дипломатических учреждений Украины в Минске и Бресте», — заявил Николенко.

В украинском министерстве предупредили, что любые дальнейшие недружественные шаги Беларуси в отношении Украины получат решительный ответ.

23 марта МИД Беларуси объявило о сокращении количества украинских дипломатов на территории страны. Они должны покинуть Беларусь в течение 72 часов.

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22 марта в КГБ Беларуси заявили, что восемь из 19 дипломатов посольства Украины якобы являются кадровыми сотрудниками спецслужб. В МИД Украины назвали это провокацией для «ужесточения антиукраинской истерии в Беларуси, чтобы оправдать поддержку вооруженной агрессии России против Украины».



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