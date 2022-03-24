Рада упростила ВНО и отменила ГИА в 2022 году — нардеп 24 марта, 17:19 Цей матеріал також доступний українською Верховная Рада готовит упрощенный механизм вступления в университеты (Фото:УЦОКО)

Верховная Рада 24 марта приняла законопроект об отмене государственной итоговой аттестации, упрощении ВНО, единого вступительного экзамена и экзамена при поступлении в магистратуру в 2022 году. Об этом сообщает пресс-служба партии Слуга народа.

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По словам главы партии Слуга народа Елены Шуляк, после принятия законопроекта:



выпускники 2021/2022 учебного года освобождаются от прохождения государственной итоговой аттестации;

вступление в высшие учебные заведения в этом году будет проходить без использования результатов ВНО, единого вступительного экзамена и единого вступительного испытания — по упрощенной процедуре.

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В Слуге народа объяснили, что проведение ГИА, ВНО и так далее в условиях полномасштабной войны России против Украины будет лишний раз подвергать опасности украинскую молодежь, а обеспечить должную подготовку всех абитуриентов сйчас невозможно.

Нардеп от СН и глава подкомитета по вопросам высшего образования Юлия Гришина в Telegram-канале заявила, что о механизме вступления в университеты в 2022 году расскажут в ближайшее время — над ним сейчас работают в Министерстве образования и профильном комитете парламента.



«Вступительная кампания в украинские вузы в этом году не отменяется, но пройдет по специальной процедуре», — добавила Гришина.



По словам нардепа, ВНО, единый вступительный экзамен и вступительное испытание «упрощаются», а ГИА — отменяется.



Секретарь образовательного комитета Рады Наталья Пипа написала в Facebook, что пока планируется провести мультипредметный онлайн-тест (украинский язык, история Украины, математика). По ее словам, решение не окончательное, возможны изменения. Предварительно, такой тест могут провести в июле в безопасных местах.

В Министерстве образования пока не комментировали решение Верховной Рады.

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