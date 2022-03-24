США ввели санкции против 328 членов Госдумы РФ, оборонных предприятий, Грефа и Тимченко 24 марта, 16:42 Цей матеріал також доступний українською США ввели санкции против Госдумы РФ (Фото:Don Romeo/flickr.com)

США включили в санкционные списки более 400 физических и юридических лиц России, среди которых 328 членов Государственной думы РФ.

Об этом сообщили в Минфине США.

Кроме того, санкции введены против всей Госдумы как организации. Под них попал также глава российского Сбербанка и соратник российского диктатора Владимира Путина Герман Греф, бизнесмен Геннадий Тимченко, его компании и члены его семьи, 17 членов правления российского Совкомбанка, 48 крупных российских оборонных государственных предприятий, которые являются частью российского ОПК и производят оружие, использовавшееся во время вторжения России в Украину.

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В Минфине отметили, что вводят санкции совместно с Евросоюзом, Великобританией и Канадой.

Санкции против 48 оборонных компаний «окажут глубокое и долгосрочное влияние на оборонно-промышленную базу России и ее цепочку поставок», заявили в Минфине США.

В ведомстве добавили, что депутаты российской Госдумы «поддержали усилия Кремля по нарушению суверенитета и территориальной целостности Украины», в том числе посредством признания «ДНР» и «ЛНР» незадолго до начала полномасштабного вторжения России в Украину.

«Соединенные Штаты вместе с нашими партнерами и союзниками наносят удар в самое сердце способности России финансировать и осуществлять свои военные действия и зверства против Украины. Российская Государственная дума продолжает поддерживать путинское вторжение, душить свободную передачу информации и ущемлять основные права граждан России. Мы призываем приближенных Путина прекратить и осудить эту хладнокровную войну», — заявила министр финансов Джанет Йеллен.

Ранее сегодня Великобритания ввела санкции против главы Сбербанка Германа Грефа, основателя Тинькофф банка Олега Тинькова, нефтяного магната-миллиардера Евгения Швидлера и других россиян. Среди юридических лиц, попавших под санкции — Альфа-банк, РЖД, Русгидро, Алроса, Газпромбанк. Всего в новом списке 33 физических лица и 26 организаций.

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