Россия создала фильтрационные лагеря для украинцев в захваченном Докучаевске — разведка

24 марта, 14:03
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Россия принудительно вывозит украинцев из захваченных городов (Фото:Courtesy of Deputy Head for President’s Office, Ukraine/Reuters)

Россия принудительно вывозит украинцев из захваченных городов (Фото:Courtesy of Deputy Head for President’s Office, Ukraine/Reuters)

Россия создала фильтрационные лагеря в Докучаевске Донецкой области, сообщили в Главном управлении разведки Минобороны.

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«Туда массово доставляют гражданское население, у которого изымают документы. С людьми „работают“ сотрудники ФСБ РФ. Их цель — поиск граждан, участвовавших в АТО/ООС, украинских военных и правоохранителей», — отметили в ведомстве.

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Там уточнили, что далее людей переправляют в Россию, в частности, в Таганрог (Ростовская область) и Краснодарский край.

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«Есть бесспорные свидетельства бесчеловечного обращения с украинцами, неоказание медицинской помощи. Отмечаются проблемы с питанием», — резюмировали в украинской разведке.

https://www.facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine/posts/277349117909849

Утром 24 марта в горсовете Мариуполя сообщили, что российские оккупанты насильно вывозят тысячи жителей города в Россию. В Украине уже формируют базу депортированных мариупольцев и будут работать над их возвращением в Украину.

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Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. Сегодня ровно месяц, как войска оккупантов пытаются наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

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С первых дней войны наиболее сложная ситуация наблюдается в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе, в Киеве и окрестностях столицы.

Оккупанты также пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины.


Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Россия депортация Война России против Украины

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