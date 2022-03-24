Россия создала фильтрационные лагеря для украинцев в захваченном Докучаевске — разведка 24 марта, 14:03 Цей матеріал також доступний українською Россия принудительно вывозит украинцев из захваченных городов (Фото:Courtesy of Deputy Head for President’s Office, Ukraine/Reuters)

Россия создала фильтрационные лагеря в Докучаевске Донецкой области, сообщили в Главном управлении разведки Минобороны.

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«Туда массово доставляют гражданское население, у которого изымают документы. С людьми „работают“ сотрудники ФСБ РФ. Их цель — поиск граждан, участвовавших в АТО/ООС, украинских военных и правоохранителей», — отметили в ведомстве.

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Там уточнили, что далее людей переправляют в Россию, в частности, в Таганрог (Ростовская область) и Краснодарский край.

«Есть бесспорные свидетельства бесчеловечного обращения с украинцами, неоказание медицинской помощи. Отмечаются проблемы с питанием», — резюмировали в украинской разведке.

Утром 24 марта в горсовете Мариуполя сообщили, что российские оккупанты насильно вывозят тысячи жителей города в Россию. В Украине уже формируют базу депортированных мариупольцев и будут работать над их возвращением в Украину.

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. Сегодня ровно месяц, как войска оккупантов пытаются наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация наблюдается в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе, в Киеве и окрестностях столицы.

Оккупанты также пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины.





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