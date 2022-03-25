«Пора определиться». Зеленский жестко призвал руководство Венгрии решить, на чьей оно стороне 25 марта, 01:03 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский обратился к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, призвав его определится, на чьей он стороне во время войны России против Украины.

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«Венгрия… я хочу остановиться здесь и быть откровенным. Один раз и навсегда. Вы должны сами решить, за кого вы. Вы суверенная государство. Я был в Будапеште. Я обожаю ваш город. Я был много раз — очень красивое, очень душевное. И такие же люди. У вас были трагические моменты жизни. Я был на вашей набережной. Я видел этот мемориал… Обувь на реке Дунай. О массовых убийствах. Я был со своей семьей», — сказал Зеленский.

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В своем обращении глава государства вспомнил мемориал жертвам Холокоста в Будапеште, напомнив Орбану о событиях в Мариуполе. Мемориал состоит из нескольких пар обуви, напоминая о евреях, погибших во время Второй мировой войны.



«Послушай, Виктор, знаешь, что происходит в Мариуполе? Пожалуйста, если сможешь, сходи на свою набережную. Посмотри на ту обувь. И ты увидишь, как массовые убийства могут повторяться в современном мире. А ты сомневаешься — вводить санкции или нет? Не уверен — пропускать оружие или нет? Затрудняешься — торговать с Россией или нет?», — заявил Зеленский.

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7 марта премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна запретила доставлять Украине оружие через территорию своей страны.

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