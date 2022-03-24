НАТО предоставит Украине противотанковое и противоракетное вооружение — Столтенберг 24 марта, 17:15 Цей матеріал також доступний українською Генсек НАТО Йенс Столтенберг (Фото:Gonzalo Fuentes/Reuters)

НАТО передаст Украине противотанковое и противоракетное вооружение, а также дроны.

Об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг после внеочередного саммита 24 марта.

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«Мы должны оказывать дальнейшую поддержку Украине, чтобы поддержать основоположное право на самооборону. Члены альянса вооружит Украину противотанковыми системами, ПВО и дронами, которые сейчас очень эффективны. Мы также предоставим значительную гуманитарную и финансовую поддержку», — сказал Столтенберг.

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На внеочередном саммите лидеры стран-членов НАТО призвали российского диктатора Владимира Путина немедленно остановить полномасштабную войну против Украины и вывести войска с ее территории, а Беларусь прекратить поддерживать страну-агрессора.

В Альянсе также сообщили, что продолжат помогать Украине, в частности, в сферах кибербезопасности и «защиты от угроз химического, биологического, радиологического и ядерного характера».

Президент Владимир Зеленский дистанционно выступил на саммите НАТО 24 марта и призвал предоставить Киеву 1% самолетов и танков Альянса.

Члены НАТО отказываются закрыть воздушное пространство над Украиной и остановить российские авиаудары, заявляя, что это может привести к эскалации и Третьей мировой войне.

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