Польша не будет просить финансовой поддержки для украинских беженцев от ЕС — Качинский 25 марта, 03:16 Цей матеріал також доступний українською Ярослав Качинский (Фото:Офис президента)

Вице-премьер правительства Польши и лидер правящей партии Право и Справедливость Ярослав Качинский заявил, что его страна не будет просить финансовой помощи от Евросоюза для украинских беженцев.



Об этом сообщает Onet.pl.

«Конечно, мы считаем, что заслуживаем помощи, но не будем просить. Мы страна в абсолютно хорошем состоянии, более чем втрое богаче, чем в начале 1990-х годов, и втрое богаче Украины, на душу населения», — заявил Качинский.

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Политик также отметил, что Польша будет соблюдать принцип «никаких релокаций».

«У нас есть правило — никакого принудительного распределении беженцев по странам ЕС. Если кто-то хочет здесь остаться, он остается, а когда хочет уйти — то идет. Мы никого ни к чему не заставляем», — сообщил Качинский.

Ранее сообщалось, что с начала полномасштабного вторжения России Украину покинули более 3,5 миллиона жителей страны. Из этого количества более 2 миллиона украинцев пересекли границу с Польшей.

20 марта в ООН заявили, что свои дома покинули 10 миллионов украинцев.

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