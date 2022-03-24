Вопрос не только политической воли. Байден не едет в Киев из соображений безопасности — Маркарова 24 марта, 06:49 Цей матеріал також доступний українською Джо Байден (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein)

Посол Украины в США Оксана Маркарова обьяснила, что приезд в Киев президента Джо Байдена может быть невозможен из-за безопасности. Она добавила, что у Украины всегда открытое приглашение для всех.

Об этом она сказала в интервью Украинской правде.



«У нас всегда открытое приглашение для всех. Мы понимаем, что есть вопросы безопасности, которые все лидеры решают для себя. Мы видели, что ряд глав зарубежных ведомств недавно были в Киеве, но мы также понимаем, что находимся в состоянии полноценной войны. Наш президент в Киеве, он работает 24/7 и он готов встречаться 24/7. Мы видим сколько телефонных звонков, сколько встреч он проводит и с журналистами, и с лидерами, поэтому мы со своей стороны готовы. Но вы же понимаете, что это вопрос не только политической воли, но и безопасности», — сказала она.

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