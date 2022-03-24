«Нет сил». В Мариуполе люди начинают умирать от голода 24 марта, 22:19 Цей матеріал також доступний українською Город Мариуполь (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В Мариупольском горсовете призывают спасти людей в Мариуполе, начинающих умирать от голода.

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В пресс-службе заявили, что местные жители постепенно теряют силы.

«Не ели уже два дня. Слабость. Выйти из города пешком нет сил. Хорошо, что воды чуть-чуть есть». Жуткие слова, которые все чаще слышат мариупольцы от оставшихся близких. Когда на минуту-другую пробивается хоть какая-то связь", — говорится в сообщении.

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При этом российская сторона продолжает блокировать все попытки провести масштабную гуманитарную спецоперацию в Мариуполе.

«Оккупантов интересуют не люди и их судьбы, а только пропагандистская картинка с принудительным вывозом населения на территорию России», — заявили в горсовете.

В горсовете отметили, что благодарны волонтерам и неравнодушным людям, которые ежедневно помогают вывозить мариупольцев из зоны активных боевых действий.

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