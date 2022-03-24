Путин готов воевать еще неделю. Росавиация сливает планы агрессора на ближайшие дни 24 марта, 18:52 Цей матеріал також доступний українською Воздушное пространство над югом и центром РФ будет закрыто минимум до 1 апреля (Фото:Maxim Shemetov / Reuters)

Российские авиационные власти продлили запрет на полеты в 11 аэропортов центральной и южной части РФ до 3:45 мск 1 апреля.

Действие режима закрытого неба для гражданской авиации должно было истечь 26 марта.

Как говорится в сообщении Росавиации, принимать и отправлять рейсы не смогут аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.

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Для перевозки пассажиров рекомендовано использовать альтернативные маршруты через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Остальные аэропорты России, включая международные, работают в обычном режиме.

Впервые воздушное пространство над южными и центральными регионами РФ было закрыто для гражданской авиации одновременно с началом вторжения в Украину — с 24 февраля.

Первоначально эта мера планировалась до 2 марта, впоследствии запрет на полеты продлевался еще четырежды: до 8, 14, 20 и до 26 марта.

Как сообщалось, из-за введения санкций воздушное сообщение РФ прекращено практически со всем миром. В настоящий момент лишь шесть российских авиакомпаний выполняют рейсы в восемь стран.

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