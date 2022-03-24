В Украине формируют базу принудительно вывезенных в РФ жителей Мариуполя и будут работать над их возвращением 24 марта, 11:50 Цей матеріал також доступний українською Последствия обстрелов Мариуполя российскими оккупантами (Фото:АЗОВ)

Прямо сейчас российские оккупанты насильно вывозят тысячи жителей Мариуполя в Россию. В Украине формируют базу депортированных мариупольцев и будут работать над их возвращением в Украину.

Об этом сообщили в пресс-службе Мариупольского городского совета.



Отмечается, что сейчас, днем 24 марта, жителей Левобережного района начинают массово вывозить на территорию России. Всего под незаконную депортацию попадает около 15 тысяч мариупольцев — половина от всех жителей, которые до сих пор находятся в Левобережном районе.

Видео дня

«Известно, что оккупанты в ультимативной форме принуждают и без того измученных войной людей садиться в автобусы. Также есть сведения, что русские оккупанты отбирают у людей паспорт и другие украинские документы, удостоверяющие личность», — говорится в сообщении.

Согласно информации горсовета, вывезенных людей сперва доставляют в так называемые фильтрационные лагеря, а затем перераспределяют по отдаленным городам России. На сегодняшний день известно, что около 6 тысяч мариупольцев уже насильно вывезли на территорию оккупанта.

Слушайте подкаст на эту тему

Несмотря на то, что российская сторона регулярно заявляет о возможной эвакуации людей на подконтрольную Украине территорию, в действительности это не так, говорится в сообщении. На протяжении последних 20 дней оккупанты блокируют эвакуационную колону и не дают возможности безопасно вывезти людей. Прямо сейчас автобусы, которые выехали из Запорожья в Бердянск для эвакуации мариупольцев, заблокированы.

«Очевидно, что это делается лишь для того, чтобы не дать людям возможности вернуться на подконтрольную Украине территорию. Несмотря на то, что именно этого и хотят жители украинского города», — говорится в сообщении.

То, что делают российсике оккупанты не поддается никакому объяснению, заявляет городской голова Мариуполя Вадим Бойченко.

«Вначале они блокируют мирный город, целенаправленно начинают убивать людей, а после насильственно вывозят на свою территорию. Украина такое переживала только во времена Второй мировой войны. К сожалению, история повторяется. Только теперь вместо нацистов — рашисты», — добавляет он.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.