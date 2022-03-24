В Харькове оккупанты обстреляли очередь за гумпомощью, есть раненые — СМИ

24 марта, 14:11
Цей матеріал також доступний українською
В Харькове оккупанты обстреляли очередь за гуманитарной помощью (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)

В Харькове оккупанты обстреляли очередь за гуманитарной помощью (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)

В Харькове российские оккупанты обстреляли людей, которые стояли в очереди за гуманитарной помощью, сообщает Суспільне.

Война России против Украины — последние новости

Издание со ссылкой на источники в местных властях отмечает, что в результате обстрела есть раненые. Их количество не уточняется.

Видео дня
Слушайте подкаст на эту тему
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Харьков Война России против Украины

Загрузка...
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X
Підтримай журналістику НВ