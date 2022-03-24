В Харькове оккупанты обстреляли очередь за гумпомощью, есть раненые — СМИ 24 марта, 14:11 Цей матеріал також доступний українською В Харькове оккупанты обстреляли очередь за гуманитарной помощью (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)

В Харькове российские оккупанты обстреляли людей, которые стояли в очереди за гуманитарной помощью, сообщает Суспільне.



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Издание со ссылкой на источники в местных властях отмечает, что в результате обстрела есть раненые. Их количество не уточняется.

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