«Орки уничтожают мирных людей». В Луганской области оккупанты не прекращают обстрелы, есть раненые и погибшие — ГСЧС

23 марта, 14:03
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В Луганской области оккупанты не прекращают обстрелы (Фото:ГСЧС)

В Луганской области оккупанты не прекращают обстрелы (Фото:ГСЧС)

В Луганской области российские оккупанты не прекращают обстрелы, есть раненые и погибшие среди мирного населения.

Об этом сообщает ГСЧС.

В ведомстве заявили, что в Рубежном трое погибших, из них два ребенка. Вражеский снаряд попал вечером в многоэтажку.

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В результате обстрела возникли многочисленные пожары по всей территории Луганской области. В частности, в Рубежном горело предприятие легкой промышленности, училище, несколько квартир. Перебит газопровод. В Лисичанске в результате авиаудара горел нефтеперерабатывающий завод. В Кременной повреждены четыре жилых дома.

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«Орки продолжают уничтожать мирных людей и гражданскую инфраструктуру, бьют без разбора», — сказано в сообщении.

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В ГСЧС добавили, что в Северодонецке цинично расстреляли людей, пришедших в магазин за едой. В результате — один человек погиб, шесть получили ранения.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Луганская область Обстрел Война России против Украины

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