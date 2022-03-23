«Орки уничтожают мирных людей». В Луганской области оккупанты не прекращают обстрелы, есть раненые и погибшие — ГСЧС 23 марта, 14:03 Цей матеріал також доступний українською В Луганской области оккупанты не прекращают обстрелы (Фото:ГСЧС)

В Луганской области российские оккупанты не прекращают обстрелы, есть раненые и погибшие среди мирного населения.

Об этом сообщает ГСЧС.

В ведомстве заявили, что в Рубежном трое погибших, из них два ребенка. Вражеский снаряд попал вечером в многоэтажку.

В результате обстрела возникли многочисленные пожары по всей территории Луганской области. В частности, в Рубежном горело предприятие легкой промышленности, училище, несколько квартир. Перебит газопровод. В Лисичанске в результате авиаудара горел нефтеперерабатывающий завод. В Кременной повреждены четыре жилых дома.

Видео дня

«Орки продолжают уничтожать мирных людей и гражданскую инфраструктуру, бьют без разбора», — сказано в сообщении.

Слушайте подкаст на эту тему

В ГСЧС добавили, что в Северодонецке цинично расстреляли людей, пришедших в магазин за едой. В результате — один человек погиб, шесть получили ранения.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.