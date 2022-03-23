Каждый пятый житель Украины покинул свой дом из-за вторжения РФ, почти половине пришлось разделиться с семьей — опрос
Более 3 млн украинцев выехали за пределы Украины, около 10 млн человек — внутренне перемещенные лица (Фото:Zohra Bensemra/Reuters)
19% украинцев покинули свой дом на время войны из-за полномасштабного вторжения России в Украину.
Таковы результаты опроса, проведенного Социологической группой Рейтинг.
При этом 93% опрошенных планируют вернуться домой после окончания боевых действий.
58% из тех, кто уехал из своих населенных пунктов, знают, что с их жильем все без изменений, 10% знают, что их жилье повреждено, а 9% - разрушено. Остальные не знают, что их жильем.
С началом войны 44% украинцев пришлось временно разделиться со своей семьей. Больше всего таких на востоке (54%), меньше всего — на западе (39%).
Среди молодежи таких 50% - это по возрасту самый большой показатель.
Опрос проводился 19 марта. Было опрошено 1000 человек методом телефонного интервью во всех регионах Украины, за исключением оккупированных территорий Донбасса и Крыма. Статистическая погрешность не превышает 3,1%.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.
23 марта — 28-й день войны с Россией. Российские оккупанты наступают с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.
С первых дней войны наиболее сложная ситуация наблюдается в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе, в Киеве и окрестностях столицы.
Оккупанты также пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.