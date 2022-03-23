Каждый пятый житель Украины покинул свой дом из-за вторжения РФ, почти половине пришлось разделиться с семьей — опрос

23 марта, 15:03
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Более 3 млн украинцев выехали за пределы Украины, около 10 млн человек — внутренне перемещенные лица (Фото:Zohra Bensemra/Reuters)

Более 3 млн украинцев выехали за пределы Украины, около 10 млн человек — внутренне перемещенные лица (Фото:Zohra Bensemra/Reuters)

19% украинцев покинули свой дом на время войны из-за полномасштабного вторжения России в Украину.

Таковы результаты опроса, проведенного Социологической группой Рейтинг.

При этом 93% опрошенных планируют вернуться домой после окончания боевых действий.

58% из тех, кто уехал из своих населенных пунктов, знают, что с их жильем все без изменений, 10% знают, что их жилье повреждено, а 9% - разрушено. Остальные не знают, что их жильем.

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С началом войны 44% украинцев пришлось временно разделиться со своей семьей. Больше всего таких на востоке (54%), меньше всего — на западе (39%).

Среди молодежи таких 50% - это по возрасту самый большой показатель.

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Опрос проводился 19 марта. Было опрошено 1000 человек методом телефонного интервью во всех регионах Украины, за исключением оккупированных территорий Донбасса и Крыма. Статистическая погрешность не превышает 3,1%.

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

23 марта — 28-й день войны с Россией. Российские оккупанты наступают с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация наблюдается в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе, в Киеве и окрестностях столицы.

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Оккупанты также пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Опрос Украинцы Война России против Украины

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