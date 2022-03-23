Требуют ее приезда. В Мелитополе оккупанты похитили отца журналистки 23 марта, 17:12 Цей матеріал також доступний українською Город Мелитополь (Фото:Vadim Novikov/1ua.com.ua)

Российские оккупанты в среду ворвались в дом журналистки и директора сайта Риа-Мелитополь Светланы Зализецкой и похитили ее 75-летнего отца.

Об этом женщина заявила в комментарии Суспільному.

В доме на момент вторжения россиян были родители журналистки. Оккупанты провели обыск, забрали отца журналистки и увезли в неизвестном направлении.

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«Они передали маме, что вернут отца только после того, как к ним приду я. Но я не планирую приходить, потому что я уехала из города, после беседы с Галиной Данильченко, которая через несколько дней после нашего разговора провозгласила себя исполняющей обязанности „мэра“ города», — заявила она.

По словам журналистки, Данильченко предлагала ей сотрудничество с оккупантами, рассказывала о перспективах. После этой беседы она решила уехать из города, потому что сотрудничать с россиянами не собирается.

Состояние и местонахождение отца журналистки неизвестно. По словам Зализецкой, она уже обратилась в главное управление Национальной полиции в Запорожской области и ждет ответа.

Журналистка отметила, что раньше ее отец перенес инсульт, мама — обширный инфаркт с остановкой сердца.

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