Требуют ее приезда. В Мелитополе оккупанты похитили отца журналистки

23 марта, 17:12
Цей матеріал також доступний українською
Город Мелитополь (Фото:Vadim Novikov/1ua.com.ua)

Город Мелитополь (Фото:Vadim Novikov/1ua.com.ua)

Российские оккупанты в среду ворвались в дом журналистки и директора сайта Риа-Мелитополь Светланы Зализецкой и похитили ее 75-летнего отца.

Об этом женщина заявила в комментарии Суспільному.

В доме на момент вторжения россиян были родители журналистки. Оккупанты провели обыск, забрали отца журналистки и увезли в неизвестном направлении.

Видео дня

«Они передали маме, что вернут отца только после того, как к ним приду я. Но я не планирую приходить, потому что я уехала из города, после беседы с Галиной Данильченко, которая через несколько дней после нашего разговора провозгласила себя исполняющей обязанности „мэра“ города», — заявила она.

По словам журналистки, Данильченко предлагала ей сотрудничество с оккупантами, рассказывала о перспективах. После этой беседы она решила уехать из города, потому что сотрудничать с россиянами не собирается.

Состояние и местонахождение отца журналистки неизвестно. По словам Зализецкой, она уже обратилась в главное управление Национальной полиции в Запорожской области и ждет ответа.

Журналистка отметила, что раньше ее отец перенес инсульт, мама — обширный инфаркт с остановкой сердца.

Редактор: Евгений Василенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Российская агрессия Запорожская область Мелитополь Нападение на журналистов Журналист Война России против Украины

Загрузка...
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X
Підтримай журналістику НВ