Требуют ее приезда. В Мелитополе оккупанты похитили отца журналистки
Город Мелитополь (Фото:Vadim Novikov/1ua.com.ua)
Российские оккупанты в среду ворвались в дом журналистки и директора сайта Риа-Мелитополь Светланы Зализецкой и похитили ее 75-летнего отца.
Об этом женщина заявила в комментарии Суспільному.
В доме на момент вторжения россиян были родители журналистки. Оккупанты провели обыск, забрали отца журналистки и увезли в неизвестном направлении.
«Они передали маме, что вернут отца только после того, как к ним приду я. Но я не планирую приходить, потому что я уехала из города, после беседы с Галиной Данильченко, которая через несколько дней после нашего разговора провозгласила себя исполняющей обязанности „мэра“ города», — заявила она.
По словам журналистки, Данильченко предлагала ей сотрудничество с оккупантами, рассказывала о перспективах. После этой беседы она решила уехать из города, потому что сотрудничать с россиянами не собирается.
Состояние и местонахождение отца журналистки неизвестно. По словам Зализецкой, она уже обратилась в главное управление Национальной полиции в Запорожской области и ждет ответа.
Журналистка отметила, что раньше ее отец перенес инсульт, мама — обширный инфаркт с остановкой сердца.
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