Современная ПВО и нефтяное эмбарго. Подоляк озвучил партнерам четыре шага, которые нужно сделать, чтобы помочь Украине 23 марта, 10:22 Цей матеріал також доступний українською Михаил Подоляк (Фото:Sergei Kholodilin/BelTA/Handout via REUTERS)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк обратился к партнерам Украины и озвучил четыре шага, которые нужно сделать, чтобы помочь Украине.

«Дорогие партнеры! Не хотите видеть во снах мертвые глаза убитых украинских детей и чувствовать гарь из Мариуполя? Лишь четыре шага: современная ПВО, если не можете закрыть небо; крылатые ракеты/боеприпасы для тяжелых реактивных систем; жесткое нефтяное эмбарго; тотальное закрытие портов для российских кораблей», — написал он.

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Дорогі партнери! Не хочете бачити у снах мертві очі вбитих 🇺🇦 дітей і відчувати гар з Маріуполя? Лише чотири кроки: сучасна ППО, якщо не можете закрити небо; крилаті ракети/боєприпаси для важких реактивних систем; жорстке нафтове ембарго; тотальне закриття портів для 🇷🇺 кораблів. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 23, 2022

Заявление Подоляка прозвучало накануне саммитов НАТО, ЕС и G7.

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