Современная ПВО и нефтяное эмбарго. Подоляк озвучил партнерам четыре шага, которые нужно сделать, чтобы помочь Украине
Михаил Подоляк (Фото:Sergei Kholodilin/BelTA/Handout via REUTERS)
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк обратился к партнерам Украины и озвучил четыре шага, которые нужно сделать, чтобы помочь Украине.
«Дорогие партнеры! Не хотите видеть во снах мертвые глаза убитых украинских детей и чувствовать гарь из Мариуполя? Лишь четыре шага: современная ПВО, если не можете закрыть небо; крылатые ракеты/боеприпасы для тяжелых реактивных систем; жесткое нефтяное эмбарго; тотальное закрытие портов для российских кораблей», — написал он.
Заявление Подоляка прозвучало накануне саммитов НАТО, ЕС и G7.
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