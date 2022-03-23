Современная ПВО и нефтяное эмбарго. Подоляк озвучил партнерам четыре шага, которые нужно сделать, чтобы помочь Украине

23 марта, 10:22
Цей матеріал також доступний українською
Михаил Подоляк (Фото:Sergei Kholodilin/BelTA/Handout via REUTERS)

Михаил Подоляк (Фото:Sergei Kholodilin/BelTA/Handout via REUTERS)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк обратился к партнерам Украины и озвучил четыре шага, которые нужно сделать, чтобы помочь Украине.

«Дорогие партнеры! Не хотите видеть во снах мертвые глаза убитых украинских детей и чувствовать гарь из Мариуполя? Лишь четыре шага: современная ПВО, если не можете закрыть небо; крылатые ракеты/боеприпасы для тяжелых реактивных систем; жесткое нефтяное эмбарго; тотальное закрытие портов для российских кораблей», — написал он.

Видео дня

Заявление Подоляка прозвучало накануне саммитов НАТО, ЕС и G7.

Слушайте подкаст на эту тему
Редактор: Дарья Колесниченко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Мариуполь Михаил Подоляк Война России против Украины

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X
Підтримай журналістику НВ