«Раздражены политикой диктатора». Российские олигархи обсуждают физическое устранение Путина — разведка

23 марта, 15:44
Цей матеріал також доступний українською
По данным разведки, российские олигархи недовольны политикой Путина в отношении Украины и санкциями Запада (Фото:RIA Novosti Host Photo Agency/Alexander Vilf/Reuters)

По данным разведки, российские олигархи недовольны политикой Путина в отношении Украины и санкциями Запада (Фото:RIA Novosti Host Photo Agency/Alexander Vilf/Reuters)

Российские олигархи ищут пути влияния на российского диктатора Владимира Путина, а некоторые даже обсуждают его физическую ликвидацию из-за ситуации в России, спровоцированной полномасштабным вторжением РФ в Украину.

Как сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины, в Москве прошла встреча российского олигарха Петра Авена и казахского миллиардера Александра Машкевича.

Видео дня

Во время встречи Авен отметил, что российские олигархи крайне раздражены политикой Путина из-за того, что санкции из-за войны против Украины больно ударили по состоянию российских миллиардеров.

Читайте также:
Путин готовится заблокировать россиянам возможность бегства из Крыма — ГУР

«Представители российского крупного бизнеса сейчас ищут пути воздействия на диктатора или на его близкое окружение из силового блока. Но это усугубляется тем, что Путин находится в жесткой изоляции и практически никого к себе не подпускает. Крупный российский бизнес уже готов к радикальным шагам. Отдельные олигархи даже обсуждают оплату физического устранения Путина», — добавили в ведомстве.

https://www.facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine/posts/276737927970968
Слушайте подкаст на эту тему

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

23 марта — 28-й день войны с Россией. Российские оккупанты наступают с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

Читайте также:
План Б. Путин изменил тактику в войне против Украины — WSJ

С первых дней войны наиболее сложная ситуация наблюдается в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе, в Киеве и окрестностях столицы.

Оккупанты также пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины.

Из-за действия Путина в Украине западные страны ввели против России масштабные секторальные и персональные санкции, многие международные компании покидают рынок РФ.

Редактор: Татьяна Габедава

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Владимир Путин Ликвидация Война России против Украины

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X
Підтримай журналістику НВ