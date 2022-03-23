«Раздражены политикой диктатора». Российские олигархи обсуждают физическое устранение Путина — разведка 23 марта, 15:44 Цей матеріал також доступний українською По данным разведки, российские олигархи недовольны политикой Путина в отношении Украины и санкциями Запада (Фото:RIA Novosti Host Photo Agency/Alexander Vilf/Reuters)

Российские олигархи ищут пути влияния на российского диктатора Владимира Путина, а некоторые даже обсуждают его физическую ликвидацию из-за ситуации в России, спровоцированной полномасштабным вторжением РФ в Украину.

Как сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины, в Москве прошла встреча российского олигарха Петра Авена и казахского миллиардера Александра Машкевича.

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Во время встречи Авен отметил, что российские олигархи крайне раздражены политикой Путина из-за того, что санкции из-за войны против Украины больно ударили по состоянию российских миллиардеров.

«Представители российского крупного бизнеса сейчас ищут пути воздействия на диктатора или на его близкое окружение из силового блока. Но это усугубляется тем, что Путин находится в жесткой изоляции и практически никого к себе не подпускает. Крупный российский бизнес уже готов к радикальным шагам. Отдельные олигархи даже обсуждают оплату физического устранения Путина», — добавили в ведомстве.

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Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

23 марта — 28-й день войны с Россией. Российские оккупанты наступают с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация наблюдается в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе, в Киеве и окрестностях столицы.

Оккупанты также пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины.

Из-за действия Путина в Украине западные страны ввели против России масштабные секторальные и персональные санкции, многие международные компании покидают рынок РФ.





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