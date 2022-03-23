Байден назвал реальной угрозой применение Россией химического оружия в Украине
Байден отправился в Европу на саммит НАТО (Фото:Tom Brenner/Reuters)
Президент США Джо Байден назвал «реальной угрозой» применение Россией химического оружия в Украине.
«Я думаю, что это реальная угроза», — отметил он, пишет Reuters.
Так президент США ответил на вопрос журналистов об опасениях, что Россия может применить химическое оружие в Украине.
В это время Байден отбыл в Европу для участия в саммите НАТО.
В Службе безопасности Украины заявили, что российские оккупанты всерьез рассматривают возможность взорвать склады аммиака в Харьковской области и обвинить в этом ВСУ, а также прорабатывают варианты других провокаций, продуцируя фейки.
The Guardian со ссылкой на источники сообщала: Великобритания опасается, что Россия может сфабриковать повод для применения химического оружия в войне против Украины. Пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки также подтвердила эту информацию.
Президент Украины Владимир Зеленский также опроверг фейки роспропаганды, подчеркнув, что никакого химического или любого другого оружия массового поражения в Украине не разрабатывали. По его словам, такие заявления могут свидетельствовать именно о планах РФ прибегнуть к такой атаке.
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