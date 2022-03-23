С буквой Z: пропаганда РФ пыталась выдать свою сожженную технику за украинскую 23 марта, 10:47 Цей матеріал також доступний українською В сожженной «украинской колонне» оказались российские КамАЗы с буквой Z (Фото:РИА Новости)

Кремлевский режим продолжает распространять фейки, пытаясь похвастаться «успехами» своих оккупационных войск в Украине.

На новый пример лжи российской пропаганды обратили внимание пользователи соцсетей.

Так, агентство РИА Новости, опубликовав сообщение о якобы ударах по ВСУ неким «высокоточным оружием», проиллюстрировало его фото уничтоженной «украинской колонны».

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При этом, если присмотреться повнимательней, на одном из сожженных грузовиков можно заметить букву Z, которую ВС РФ наносят на свою технику, задействованную в войне против Украины.

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