«Молила врачей о смерти». Зеленский рассказал парламенту Франции о гибели беременной после обстрела Россией роддома в Мариуполе 23 марта, 16:31 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский обращается к парламенту Франции, 23 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Benoit Tessier)

Президент Владимир Зеленский во время обращения к французскому парламенту рассказал о преступлениях российских военных в Украине и о гибели беременной после обстрела оккупантами роддома в Мариуполе.

«В роддоме, на который россияне сбросили бомбу, были люди, женщины, которые готовились рожать. Большинство из них удалось спасти, некоторые были серьезно травмированы, одной женщине пришлось ампутировать полностью раздробленную стопу. У другой женщины был раздроблен таз, ее ребенок погиб еще до рождения. Женщину пытались спасти, боролись за ее жизнь, но она молила врачей о смерти. Просила оставить ее, не оказывать ей помощь, потому что не знала, для чего ей жить. Они боролись, она умерла», — сказал глава государства.

Видео дня

9 марта Россия нанесла удар по роддому и детской больнице в Мариуполе. В горсовете заявили, что корпус, где недавно лечились дети, полностью уничтожен. Президент Владимир Зеленский призвал мировое сообщество закрыть небо над Украиной и не игнорировать террор РФ. На следующий день стало известно, что в результате авиаудара погибли три человека.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.