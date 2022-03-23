В Польше задержали российского шпиона
Злоумышленник имел доступ к закрытой информации, связанной с нацбезопасностью Польши (Фото:Stanisław Żaryn/Twitter)
Агентство внутренней безопасности Польши сообщило о задержании очередного российского шпиона.
Об этом в среду, 23 марта, рассказал у себя в Twitter спикер ведомства Станислав Жарин.
По его словам, речь идет о гражданине Польши с доступом к закрытой информации, связанной с национальной безопасностью Польши, которую он тайно передавал российским спецслужбам.
Кем именно работал фигурант, не уточняется. В данное время он взят под стражу.
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