В Польше задержали российского шпиона 23 марта, 14:49 Цей матеріал також доступний українською Злоумышленник имел доступ к закрытой информации, связанной с нацбезопасностью Польши (Фото:Stanisław Żaryn/Twitter)

Агентство внутренней безопасности Польши сообщило о задержании очередного российского шпиона.

Об этом в среду, 23 марта, рассказал у себя в Twitter спикер ведомства Станислав Жарин.

По его словам, речь идет о гражданине Польши с доступом к закрытой информации, связанной с национальной безопасностью Польши, которую он тайно передавал российским спецслужбам.

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Кем именно работал фигурант, не уточняется. В данное время он взят под стражу.

Agence de sécurité intérieure de la Pologne (ABW) a détenu un citoyen polonais soupçonné d'espionnage pour les services de renseignement de la Fédération Russe.

1/4 — Stanisław Żaryn (@StZaryn) March 23, 2022

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