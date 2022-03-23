Российские оккупанты обстреляли 58 «скорых» и убили шесть медиков — Ляшко 23 марта, 19:41 Цей матеріал також доступний українською Разрушенная детская больница в Мариуполе (Фото:Ukraine Military/Handout via REUTERS)

Россия с начала полномасштабной войны в Украине обстреляла 58 машин скорой помощи и убила шесть медиков. Об этом написал на своей странице в Facebook глава Минздрава Виктор Ляшко.

«Никогда не думал, что будем доставать бронежилеты для медицинских работников. Но из-за действий террористов из россии, которые уже обстреляли 58 машин экстренной медицинской помощи и убили шесть наших коллег, мы вынуждены делать и это», — пишет он.

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Ляшко добавил, что сотрудники скорой помощи, которые под пулями спасают украинцев, уже получили первую часть бронежилетов.

Ранее гендиректор ВОЗ сообщал, что российские войска нанесли по меньшей мере 43 удара по украинским больницам.

По данным Минздрава, оккупанты обстреляли 135 больниц, девять из которых разрушены до основания.

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