Российские оккупанты обстреляли 58 «скорых» и убили шесть медиков — Ляшко

23 марта, 19:41
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Разрушенная детская больница в Мариуполе (Фото:Ukraine Military/Handout via REUTERS)

Разрушенная детская больница в Мариуполе (Фото:Ukraine Military/Handout via REUTERS)

Россия с начала полномасштабной войны в Украине обстреляла 58 машин скорой помощи и убила шесть медиков. Об этом написал на своей странице в Facebook глава Минздрава Виктор Ляшко.

«Никогда не думал, что будем доставать бронежилеты для медицинских работников. Но из-за действий террористов из россии, которые уже обстреляли 58 машин экстренной медицинской помощи и убили шесть наших коллег, мы вынуждены делать и это», — пишет он.

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Ляшко добавил, что сотрудники скорой помощи, которые под пулями спасают украинцев, уже получили первую часть бронежилетов.

https://www.facebook.com/viktor.liashko/posts/2589847081147400
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Ранее гендиректор ВОЗ сообщал, что российские войска нанесли по меньшей мере 43 удара по украинским больницам.

По данным Минздрава, оккупанты обстреляли 135 больниц, девять из которых разрушены до основания.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Российская агрессия Война в Украине Виктор Ляшко

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