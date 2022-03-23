«Мужественные украинцы борются за свободу». Мишель пригласил Зеленского выступить с речью перед Евросоветом

23 марта, 21:19
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Президент Европейского совета Шарль Мишель (Фото:REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Президент Европейского совета Шарль Мишель (Фото:REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Президент Европейского совета Шарль Мишель пригласил украинского лидера Владимира Зеленского выступить с речью перед Евросоветом.

«Я пригласил Владимира Зеленского обратиться с речью к членам Европейского совета», — написал он в Twitter.

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Также Мишель вновь выразил поддержку свободе и суверенитету Украины.

Видео дня

«Мужественные украинцы борются за свободу, и Европейский союз силен в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы поддерживаем Украину» — подчеркнул президент Евросовета.

https://twitter.com/eucopresident/status/1506691127767932938
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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Российская агрессия Евросовет Война в Украине Шарль Мишель

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