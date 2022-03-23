«Мужественные украинцы борются за свободу». Мишель пригласил Зеленского выступить с речью перед Евросоветом 23 марта, 21:19 Цей матеріал також доступний українською Президент Европейского совета Шарль Мишель (Фото:REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Президент Европейского совета Шарль Мишель пригласил украинского лидера Владимира Зеленского выступить с речью перед Евросоветом.

«Я пригласил Владимира Зеленского обратиться с речью к членам Европейского совета», — написал он в Twitter.

Также Мишель вновь выразил поддержку свободе и суверенитету Украины.

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«Мужественные украинцы борются за свободу, и Европейский союз силен в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы поддерживаем Украину» — подчеркнул президент Евросовета.

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