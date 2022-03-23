«Мужественные украинцы борются за свободу». Мишель пригласил Зеленского выступить с речью перед Евросоветом
Президент Европейского совета Шарль Мишель (Фото:REUTERS/Sarah Meyssonnier)
Президент Европейского совета Шарль Мишель пригласил украинского лидера Владимира Зеленского выступить с речью перед Евросоветом.
«Я пригласил Владимира Зеленского обратиться с речью к членам Европейского совета», — написал он в Twitter.
Также Мишель вновь выразил поддержку свободе и суверенитету Украины.
«Мужественные украинцы борются за свободу, и Европейский союз силен в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы поддерживаем Украину» — подчеркнул президент Евросовета.
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