Путин готовится заблокировать россиянам возможность бегства из Крыма — ГУР

23 марта, 11:30
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Движение по Крымскому мосту в сторону РФ будет заблокировано Росгвардией (Фото:Rosavtodor)

Движение по Крымскому мосту в сторону РФ будет заблокировано Росгвардией (Фото:Rosavtodor)

Глава кремлевского режима Владимир Путин готовится заблокировать для россиян возможность покинуть оккупированный РФ Крым.

Об этом в среду, 23 марта, сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

«Подтверждена информация о подготовке блокировки силами Росгвардии движения по Крымскому мосту в сторону РФ. Также оккупационными властями будет ограничено движение паромной переправы и авиасообщение полуострова с РФ», — говорится в сообщении.

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Формальной причиной этого российские власти называют «борьбу с украинскими диверсантами и предотвращение возможных террористических атак», однако в ГУР считают, что таким образом Путин пытается реагировать на панические настроения среди россиян, незаконно переселившихся в украинский Крым после 2014 года.

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«Оккупанты стремятся остановить поток беглецов с полуострова. В последние недели, после февральского вторжения российской армии в Украину, наметилась тенденция к оттоку российских граждан из Крыма. При этом в первых рядах „беглецов“ члены семей российских офицеров, правоохранителей и представителей оккупационной администрации Севастополя. Они срочно продают недвижимость, изменяют регистрацию местожительства, выводят с полуострова бизнес и активы», — пояснили в украинской разведке.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Владимир Путин Крым Российская агрессия Война России против Украины

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