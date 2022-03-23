Сегодня в Украине согласовано девять гуманитарных коридоров для эвакуации людей — список и маршруты
В Украине эвакуируют мирное население из разрушенных российскими оккупантами мирных городов (Фото:Alexandros Avramidis/Reuters)
На среду, 23 марта, в Украине согласовано девять гуманитарных коридоров для эвакуации населения и доставки грузов в города, наиболее пострадавшие от полномасштабного вторжения России.
Об этом сообщила вице-премьер — министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.
Гуманитарные коридоры запланированы по таким маршрутам:
Донецкая область:
Мариуполь — Запорожье. Для эвакуации людей будет работать маршрут Бердянск — Запорожье.
Запорожская область:
- Пологи — Запорожье
- Гуляйполе — Запорожье
Киевская область:
- с. Великая Дымерка — Бровары
- с. Богдановка — Бровары
- Бородянка — Белая Церковь
- с. Светильня — Бровары
Луганская область:
- Рубежное — Бахмут
- с. Нижнее — Бахмут.
Маршруты будут проходит и через другие города региона, где будут собирать людей: Лисичанск, Северодонецк, Горское.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.
23 марта — 28-й день войны с Россией. Российские оккупанты наступают с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.
С первых дней войны наиболее сложная ситуация наблюдается в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе, в Киеве и окрестностях столицы.
Оккупанты также пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины.
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