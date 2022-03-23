Сегодня в Украине согласовано девять гуманитарных коридоров для эвакуации людей — список и маршруты

23 марта, 09:38
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В Украине эвакуируют мирное население из разрушенных российскими оккупантами мирных городов (Фото:Alexandros Avramidis/Reuters)

В Украине эвакуируют мирное население из разрушенных российскими оккупантами мирных городов (Фото:Alexandros Avramidis/Reuters)

На среду, 23 марта, в Украине согласовано девять гуманитарных коридоров для эвакуации населения и доставки грузов в города, наиболее пострадавшие от полномасштабного вторжения России.

Об этом сообщила вице-премьер — министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Гуманитарные коридоры запланированы по таким маршрутам:

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Донецкая область:

Мариуполь — Запорожье. Для эвакуации людей будет работать маршрут Бердянск — Запорожье.

Запорожская область:

  • Пологи — Запорожье
  • Гуляйполе — Запорожье
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Киевская область:

  • с. Великая Дымерка — Бровары
  • с. Богдановка — Бровары
  • Бородянка — Белая Церковь
  • с. Светильня — Бровары

Луганская область:

  • Рубежное — Бахмут
  • с. Нижнее — Бахмут.

Маршруты будут проходит и через другие города региона, где будут собирать людей: Лисичанск, Северодонецк, Горское.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/398856034907212

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

23 марта — 28-й день войны с Россией. Российские оккупанты наступают с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

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С первых дней войны наиболее сложная ситуация наблюдается в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе, в Киеве и окрестностях столицы.

Оккупанты также пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины.

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Они наносят удары по мирным городам, жилым домам, больницам, школам, церквям, при этом российская пропаганда распространяет фейки об атаках только по «военным целям». Российские военные занимаются мародерством, открывают огонь по гражданским, срывают согласованные гуманитарные коридоры для эвакуации мирного населения. Зафиксированы случаи насилия со стороны россиян и похищений украинских журналистов, активистов, представителей местных властей во временно захваченных районах.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Гуманитарный коридор Ирина Верещук Война России против Украины

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