Украинские войска частично переходят в наступление — Пентагон 23 марта, 08:12 Цей матеріал також доступний українською В Пентагоне отметили, что ВСУ частично переходят в наступление (Фото:Press service of the Ukrainian Ground Forces/Handout via REUTERS)

По информации Пентагона, Украина не только успешно обороняется, но и на отдельных участках переходит в наступление.

Высокопоставленный представитель Пентагона в ходе брифинга заявил, что украинцы не только оборонялись в местах, которые считали правильными для обороны, но и прилагают усилия, чтобы «вернуть территории, занятые сейчас российскими войсками.

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«Что я могу сказать, так это то, что мы видели, если это правда, это, безусловно, часть усилий, которые мы наблюдали за попытками Украины в последнее время, несколько дней… Попытки вернуть территории, которые захватили россияне, такие, как упомянутый Херсон», — отметил чиновник.

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В Пентагоне обратили внимание, что оккупанты благодаря эффективному отражению украинцев вынуждены перестраиваться в районе Николаева.



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